Упоминание некоего призванного на фронт новосибирского музыканта в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало ажиотаж в медиа Новосибирска, нервическое внимание к театру оперы и балета, и недоумение в самом НОВАТе. Прояснить ситуацию дважды помог Александр Карелин.

Очередной выпуск телешоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» спровоцировал в Новосибирске журналистский ажиотаж. Сибирских коллег Соловьёва впечатлила упомянутая вскользь история о музыканте некоего новосибирского театра, якобы мобилизованного на СВО вопреки медицинским противопоказаниям. К утру понедельника молва досочинила неупомянутое в телешоу имя театра до слова «НОВАТ», а сам театр стал адресатом тревожных расспросов со стороны прессы.

В понедельник источники «Континента Сибирь» в Новосибирском театре оперы и балета (он же НОВАТ) заверили издание, что никто из музыкантов НОВАТа не отбывал на СВО.

Член Совета Федерации РФ Александр Карелин, также упоминавшийся в выпуске телепередачи как человек, вынужденный срочно подключить свои возможности, чтобы спасти оркестранта, рассказал «КС» детали произошедшего.

По словам сенатора к нему обратились родственники музыканта из оркестра НОВАТа (фамилию он не стал называть, отметил только, что это ведущий на своем инструменте исполнитель). Сенатор проверил данные и оказалось, что молодой человек в свое время проходил службу в армии, у него есть военная специальность, но в его актуальной учётной карточке значится именно профессия «музыкант». Уже по этому одному признаку стало понятно, что никто его мобилизовывать не должен. По словам Карелина, повестку родственники расценили как уже свершившийся призыв, решив, что человека тут же увезут в учебную часть и на фронт. На самом же деле повестка означает только необходимость явиться в военкомат для первичного собеседования, напомнил сенатор, решение о мобилизации принимается только после утвердительного решения медкомиссии. В данном случае, как подчеркнул политик, медкомиссия военкомата выявила у музыканта множественные заболевания, и его направили на медицинское обследование.

По мнению собеседников «Континента Сибирь» в театрально-музыкальной среде, в истории с «мобилизованным» музыкантом отчасти повторился печально знаменитый донбасский фейк-кейс «распятый мальчик», причем с обратно-зеркальной точностью. Если в случае с легендарным «мальчиком» 2014 года перестарались российские СМИ, то «новость» об отправляемом на фронт музыканте несёт марочные приметы толстой украинской пропаганды. То, что тему подхватили Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян, свидетельствует об истероидном состоянии российской медиамашины, которая заводит саму себя и публику и, приближаясь к психологическому износу, всё чаще перестаёт отличать реальность от домыслов.

Александр Карелин, в свою очередь, отметил, что действовал он не совсем так, как описывалось в телешоу: в военкоматы он не звонил, а разобрался в ситуации собственными силами и без намерений создавать ажиотаж. По мнению сенатора этот случай – не более, чем проявление повышенной тревожности, охватившей общество.