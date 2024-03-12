События XI Транссибирского арт-фестиваля стартуют чуть больше, чем через неделю, в Новосибирске 20 марта, в Красноярске 22-го. Но в программу продолжают вносится изменения. В частности, в Красноярске она пополнилась таким заметным пунктом, как сценическое явление народу самолично Никиты Михалкова.

Красноярская филармония, основная площадка XI Транссибирского арт-фестиваля в городе на Енисее, объявила, что 8 апреля в рамках программы будет сыгран спектакль «12». На сцену выйдут народный артист России Никита Михалков, народный артист России Николай Бурляев, народный артист России Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский, и список известных актеров на этом не заканчивается. Спектакль, поставленный «Центром театра и кино под руководством Никиты Михалкова», зрители увидят, однако, не в залах филармонии, а в театре оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Билеты тем не менее продает филармония, и по состоянию на утро 12 марта их ещё много. Максимальная цена – 10 тысяч рублей.

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Как сообщает Красноярская филармония, «12» – спектакль-размышление о том, что такое свобода, сострадание, способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде; серьёзный разговор о том, что волнует сегодня каждого. Главная мысль произведения актуальна всегда: закон выше всего, но что делать, когда милосердие выше закона? Это история о двенадцати присяжных, обсуждающих, виновен ли 18-летний чеченский юноша Умар, подозреваемый в убийстве своего приёмного отца – русского офицера. Все улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело».

В Красноярске остаются места также и на Гала-концерт Светланы Захаровой 30 марта (Большой концертный зал филармонии), аналогичный новосибирскому в НГАТОиБ (НОВАТ) 27 марта. Обращает на себя внимание, что в Красноярске посмотреть, как танцуют звезды Большого, Мариинского театров и Национального балета Китая, стоит не дороже 7 тысяч рублей. В Новосибирске цена на тот же самый концерт в НОВАТе доходит до 50 тысяч, причем это величина многократно превышает цены на любые другие представления фестиваля на любых прочих площадках в Красноярске или Новосибирске. Например, такой известный и максимально востребованный в мире певец, как Ильдар Абдразаков, поёт в новосибирском зале имени Арнольда Каца 24 марта всего лишь за 4 – 5 тысяч рублей.

Следует заметить, что Транссибирский арт-фестиваль «проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив, Правительства Новосибирской области и Министерства культуры Новосибирской области в рамках национального проекта «Культура»», напоминает сайт Новосибирской филармонии. Поддержка государства, которое стремится не столько заработать на искусстве, сколько сделать его доступным в первую очередь ценителям и энтузиастам, независимо от их платежеспособности, объясняет умеренность ценообразования на всех сценах фестиваля. За исключением одной. Где, видимо, другие приоритеты.