В Новосибирске начали работать летние веранды. В этом году благодаря теплой погоде рестораны и кафе города открыли сезон летников раньше, чем в прошлом году.

В Новосибирске ежегодно более 400 заведений открывают летние террасы для гостей. Раньше всех заработала летняя площадка в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной». На летнюю веранду уже приглашает ресторан Park Café в Первомайском сквере Новосибирска. Готовы к приему гостей летняя терраса у кинотеатра «Победа» (кафе «Утро вечера») и терраса ресторана «Жан Хуан Лу». А вот дата открытия ресторана Veranda Дениса Иванова пока не называется. Частично открылась веранда «Чашки кофе» в зоопарке. С 29 апреля начали работу летние веранды ресторанов «Мятный карась» на Красном проспекте, 37 и «Сыроварня» на Ленина, 25. Чуть раньше на этой неделе заработала веранда Pub-501 на Ленина, 20. Открыл свои двери также «летник» траттории «Тесту Место» на улице Некрасова.

Завтра, 1 мая, откроется летняя веранда ресторана «Перчини». Летнюю веранду кино-кафе «Премьера» в киноцентре «Победа» планируют открыть после 6 мая. Открытие летней веранды ресторана Avocado Queen намечено на середину мая, но, по словам сотрудников, гостей смогут принять на веранде уже 10 мая. Ориентировочно в середине мая, точной даты пока нет, откроется веранда кафе-бара «Увертюра» в отеле Marriott.

Готовятся к открытию и летники в ресторанном дворике на Красном проспекте, 22. Но даты пока тоже не называют.

Напомним, в начале апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных кафе. Заведения общепита смогут использовать прилегающую к ним территорию под «летники» бесплатно при соблюдении ряда условий.