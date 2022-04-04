Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление об организации деятельности летних площадок и веранд при стационарных кафе. Заведения общепита смогут использовать прилегающую к ним территорию под «летники» бесплатно при соблюдении ряда условий.

Стационарные предприятия общественного питания смогут бесплатно разместить летние площадки или веранды возле своих заведений на муниципальной земле с 1 мая по 30 сентября. Летние кафе откроются после заключения соглашения с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

«Собственников кафе и ресторанов обяжут следить за содержанием занятой территории в рамках правил благоустройства города Новосибирска. Департамент обеспечит заключение соглашения в течение семи рабочих дней после регистрации заявления. При организации работы летних кафе должна быть использована только уличная мебель (включая зонты). Кроме того, собственники общепита должны соблюдать ограничительные меры в условиях режима повышенной готовности, установленных нормативными правовыми актами», – говорится в постановлении главы города.

Впервые заведениям общепита в Новосибирске безвозмездно предоставили участки земли (муниципальной и неразграниченной) под летние веранды в 2020 году. Такое решение было принято мэрией в ответ на обращение рестораторов, которые просили поддержать отрасль в период пандемии. Новое решение муниципалитета также связано с обращениями малого и среднего бизнеса с просьбой о поддержке.

По словам начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина, в Новосибирске работают 1800 предприятий общественного питания с общим доступом (кроме столовых на предприятиях, учебных заведениях и так далее), в которых работают почти 18000 сотрудников