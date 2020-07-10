Новосибирскому общепиту разрешили использовать муниципальную землю и неразграниченные участки для организации летних веранд — такое постановление 8 июля подписал мэр Анатолий Локоть. При этом до 30 сентября с рестораторов не будет взиматься плата за аренду этих территорий, сообщает пресс-центр мэрии.

В ответ на обращение «Федерации рестораторов и отельеров» в мэрии приняли решение поддержать предприятия, которые оказались в сложном положении из-за распространения коронавируса.

«Представители малого бизнеса обратились к нам с просьбой разрешить им использовать муниципальную территорию, чтобы расширить свои возможности для обслуживания посетителей. Мы пошли навстречу. Я подписал постановление, согласно которому предприятия общественного питания до 30 сентября могут в упрощенном порядке организовать летние площадки, веранды с использованием уличной мебели на муниципальных землях, а также участках, где государственная собственность не разграничена. При этом до 30 сентября за размещение летних кафе у стационарных объектов никакой платы взиматься не будет», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Перед предпринимателями поставили три условия: обеспечить соблюдение СанПин, установить уличную мебель с учётом правил благоустройства, а также за два дня до открытия летних кафе письменно сообщить об этом намерении в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

Предприятия общепита Новосибирска обеспечивают работой около 20 тысяч человек .и принятые меры позволят сотрудникам этих заведений вновь приступить к работе.

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