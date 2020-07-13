В Новосибирске открылся летний ресторанный сезон

Жанна Гладкова
 

Неделю назад губернатор Новосибирской области Андрей Травников своим постановлением от 6 июля разрешил работу летних кафе и веранд. Только в Новосибирске возобновить работу могут более тысячи заведений общепита. «Континент Сибирь» обошёл летние веранды в центре Новосибирска и убедился, что в первые дни работы возможность посидеть на террасе на открытом воздухе вызвала ажиотаж среди горожан. При этом, чем дороже ресторан, тем труднее в него попасть всем желающим.

Сегодня можно смело сказать, что открытие летнего ресторанного сезона в Новосибирске состоялось. На улице Ленина и прилегающей к ней площадках, где число заведений общепита на один квадратный метр, выше, чем на других улицах города, мягкую мебель и столы вынесли на тротуар даже те рестораны, которые ранее никогда не помышляли об обслуживании клиентов на улице. Например, суши-ресторан «Рыба.Рис». Заведение воспользовалось разрешением мэрии Новосибирска занимать часть пешеходного тротуара при условии, что до его границы с дорогой будет не менее 2,5 м, а также возможностью задействовать уличную муниципальную мебель (вдоль ресторана установлены скамьи).

суши-ресторан «Рыба.Рис»

Уютная терраса появилась у Avocado Queen на Ленина, 1. Несколько столиков и все заняты.

Веранда Avocado Queen утопает в зелени

«Вилка-Ложка» на Ленина, 1 тоже впервые организовала обеды на открытом воздухе. В отличие от других ресторанов здесь клиенты сами заходят внутрь, набирают еду и выходят на улицу с подносами.

В «Вилке-Ложке» – самообслуживание

Больше всего, конечно, повезло тем ресторанам, у кого летние веранды были изначально. Например, ресторан итальянской кухни «Перчини» (площадь Ленина). Как рассказала «Континенту Сибирь» замдиректора заведения Регина Маломыжева (на фото), в первые дни работы веранды клиентов довольно много. «Люди соскучились по такому виду отдыха. Все гости говорят, как они рады, что мы открылись. Мы планируем еще поставить столики перед входом в ресторан», – отметила Регина Маломыжева.

В «Перчини» гостей встречают бесплатными коктейлями

Попасть в ресторан сразу в то время, когда «Континент Сибирь» туда заглянул, а это было около 16 часов, было нельзя. У входа в здание стояли люди, желающие попасть на террасу в «Перчини». «Как только столик у нас на веранде освобождается, мы передаем информацию вниз, на стойку приема клиентов, и гостей приглашают в порядке живой очереди», – рассказала Регина Маломыжева. Перед тем, как подняться на летнюю террасу, гости обрабатывают руки дезинфицирующим спреем, им замеряют температуру и только тогда провожают в зал.

В «Перчини» у официантов новая форма под стать летнему настроению

На веранде «Чашка Кофе» (ул. Ленина, 12). Официанты в масках, после каждого клиента – обязательная обработка столов.

Нагрузка на официантов не только в «Чашке Кофе», но и других заведениях, выросла

Принимает гостей и восстановленная после пожара прошлого года веранда ресторана PuppenHaus (ул. Чаплыгина, 65/1). Сегодня, чтобы поужинать в гастрономическом театре, нужно записываться за несколько дней вперед. Из наблюдений журналиста, то, что воспринимается легко и непринужденно в более демократичных ресторанах, а именно, измерение температуры, просьба надеть маску и обработать руки, в заведении, претендующем на элитарность, как будто снижает градус пафосности. Но что поделать, перед требованиями «Роспотребнадзора» все равны. Кстати, на вопрос «Континента Сибирь» не приходили ли в ресторан с проверкой из этого ведомства, администратор ответила, что ждут в ближайшее время. Надзор за соблюдением норм безопасности из-за угрозы пандемии, будет строгим, уверены сотрудники ресторана.

Все столики на вечер прошлой пятницы в PuppenHaus были забронированы

Чтобы попасть в ресторан Veranda Дениса Иванова (ул. Ленина,11), также надо записываться заранее. Из 49 столов на основной террасе здесь осталось 38. Это необходимо для соблюдения установленного «Роспотребнадзором» ограничения расстояния между столами – 1,5 м. По словам администратора ресторана Сергея (на фото), гостей меры предосторожности не раздражают, а скорее смешат. Единственное, что не очень нравится клиентам, это маски на лицах официантов. «Некоторые даже просят снять маску, потому что не видят выражение лица, не видят эмоцию, а мы все-таки сфера гостеприимства, мы должны как-то демонстрировать радушие, гости должны видеть наши улыбки, а мы не можем», – рассказал администратор. По его слова за три месяца простоя заведение сумело сохранить практически весь персонал. Ушел всего лишь один человек.

На Веранде Дениса Иванова научились улыбаться гостям одними глазами

Летняя веранда у ресторана Park Cafe была полностью заполнена. Так что свадебную фотосессию молодоженом пришлось делать у самого ее края.

Во всех летних кафе можно отмечать торжества любой компанией. Главное – чтобы размер веранды позволял

Ресторанный дворик на Ленина, 3, пожалуй, единственное место, где масочный режим не напрягает. Купил фастфуд и съел «не отходя от кассы».

Воробьи тоже отдают должное летнему формату в Ресторанном дворике

Как сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин в пятницу, 10 июля, в мэрии ожидают, что уже на этой неделе более 200 заведений дополнительно уведомят мэрию о работе в формате летнего кафе. В городе, по его словам, 1800 предприятий общественного питания с общим доступом (то есть это не столовые на предприятиях, учебных заведениях и так далее), в которых работают почти 18000 сотрудников. До 30 сентября, как рассказывал «Континент Сибирь», муниципалитет не будет взимать плату за использование муниципальной земли под летние веранды.

В Первомайском сквере недавно обосновавшаяся в двухэтажном павильоне, где до недавнего времени работало заведение сети New York Pizza (NYP), кофейня PRIMETIME уже выставила несколько столиков по фасаду здания. Возможно, и площадка рядом с рестораном быстрого питания Carl’s Jr в сквере уже не будет пустовать. Хотя персонал ресторана сообщил «Континенту Сибирь», что не знает о планах собственника.

Пустует «свято место» в самом центре города

 

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