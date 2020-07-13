В Новосибирске открылся летний ресторанный сезон

Неделю назад губернатор Новосибирской области Андрей Травников своим постановлением от 6 июля разрешил работу летних кафе и веранд. Только в Новосибирске возобновить работу могут более тысячи заведений общепита. «Континент Сибирь» обошёл летние веранды в центре Новосибирска и убедился, что в первые дни работы возможность посидеть на террасе на открытом воздухе вызвала ажиотаж среди горожан. При этом, чем дороже ресторан, тем труднее в него попасть всем желающим.

Сегодня можно смело сказать, что открытие летнего ресторанного сезона в Новосибирске состоялось. На улице Ленина и прилегающей к ней площадках, где число заведений общепита на один квадратный метр, выше, чем на других улицах города, мягкую мебель и столы вынесли на тротуар даже те рестораны, которые ранее никогда не помышляли об обслуживании клиентов на улице. Например, суши-ресторан «Рыба.Рис». Заведение воспользовалось разрешением мэрии Новосибирска занимать часть пешеходного тротуара при условии, что до его границы с дорогой будет не менее 2,5 м, а также возможностью задействовать уличную муниципальную мебель (вдоль ресторана установлены скамьи).

Уютная терраса появилась у Avocado Queen на Ленина, 1. Несколько столиков и все заняты.

«Вилка-Ложка» на Ленина, 1 тоже впервые организовала обеды на открытом воздухе. В отличие от других ресторанов здесь клиенты сами заходят внутрь, набирают еду и выходят на улицу с подносами.

Больше всего, конечно, повезло тем ресторанам, у кого летние веранды были изначально. Например, ресторан итальянской кухни «Перчини» (площадь Ленина). Как рассказала «Континенту Сибирь» замдиректора заведения Регина Маломыжева (на фото), в первые дни работы веранды клиентов довольно много. «Люди соскучились по такому виду отдыха. Все гости говорят, как они рады, что мы открылись. Мы планируем еще поставить столики перед входом в ресторан», – отметила Регина Маломыжева.

Попасть в ресторан сразу в то время, когда «Континент Сибирь» туда заглянул, а это было около 16 часов, было нельзя. У входа в здание стояли люди, желающие попасть на террасу в «Перчини». «Как только столик у нас на веранде освобождается, мы передаем информацию вниз, на стойку приема клиентов, и гостей приглашают в порядке живой очереди», – рассказала Регина Маломыжева. Перед тем, как подняться на летнюю террасу, гости обрабатывают руки дезинфицирующим спреем, им замеряют температуру и только тогда провожают в зал.

На веранде «Чашка Кофе» (ул. Ленина, 12). Официанты в масках, после каждого клиента – обязательная обработка столов.

Принимает гостей и восстановленная после пожара прошлого года веранда ресторана PuppenHaus (ул. Чаплыгина, 65/1). Сегодня, чтобы поужинать в гастрономическом театре, нужно записываться за несколько дней вперед. Из наблюдений журналиста, то, что воспринимается легко и непринужденно в более демократичных ресторанах, а именно, измерение температуры, просьба надеть маску и обработать руки, в заведении, претендующем на элитарность, как будто снижает градус пафосности. Но что поделать, перед требованиями «Роспотребнадзора» все равны. Кстати, на вопрос «Континента Сибирь» не приходили ли в ресторан с проверкой из этого ведомства, администратор ответила, что ждут в ближайшее время. Надзор за соблюдением норм безопасности из-за угрозы пандемии, будет строгим, уверены сотрудники ресторана.

Чтобы попасть в ресторан Veranda Дениса Иванова (ул. Ленина,11), также надо записываться заранее. Из 49 столов на основной террасе здесь осталось 38. Это необходимо для соблюдения установленного «Роспотребнадзором» ограничения расстояния между столами – 1,5 м. По словам администратора ресторана Сергея (на фото), гостей меры предосторожности не раздражают, а скорее смешат. Единственное, что не очень нравится клиентам, это маски на лицах официантов. «Некоторые даже просят снять маску, потому что не видят выражение лица, не видят эмоцию, а мы все-таки сфера гостеприимства, мы должны как-то демонстрировать радушие, гости должны видеть наши улыбки, а мы не можем», – рассказал администратор. По его слова за три месяца простоя заведение сумело сохранить практически весь персонал. Ушел всего лишь один человек.

Летняя веранда у ресторана Park Cafe была полностью заполнена. Так что свадебную фотосессию молодоженом пришлось делать у самого ее края.

Ресторанный дворик на Ленина, 3, пожалуй, единственное место, где масочный режим не напрягает. Купил фастфуд и съел «не отходя от кассы».

Как сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин в пятницу, 10 июля, в мэрии ожидают, что уже на этой неделе более 200 заведений дополнительно уведомят мэрию о работе в формате летнего кафе. В городе, по его словам, 1800 предприятий общественного питания с общим доступом (то есть это не столовые на предприятиях, учебных заведениях и так далее), в которых работают почти 18000 сотрудников. До 30 сентября, как рассказывал «Континент Сибирь», муниципалитет не будет взимать плату за использование муниципальной земли под летние веранды.

В Первомайском сквере недавно обосновавшаяся в двухэтажном павильоне, где до недавнего времени работало заведение сети New York Pizza (NYP), кофейня PRIMETIME уже выставила несколько столиков по фасаду здания. Возможно, и площадка рядом с рестораном быстрого питания Carl’s Jr в сквере уже не будет пустовать. Хотя персонал ресторана сообщил «Континенту Сибирь», что не знает о планах собственника.

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