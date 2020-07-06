Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал поручение на оперативном совещании правительства региона 6 июля по снятию ряда ограничений на деятельность отдельных видов бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба правительства НСО.

«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций. Предлагаю с сегодняшнего дня принять решение по снятию ограничений деятельности организаций общественного питания и, дополнительно к тем видам деятельности, которые уже разрешены – торговля с доставкой, торговля на вынос – возобновить деятельность летних кафе и летних веранд, — сообщил губернатор. — Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства необходимо оперативно подготовить соответствующие документы для рассмотрения на заседании правительства Новосибирской области. Главам городов и муниципальных районов, со своей стороны, срочно подготовить все внутренние распорядительные документы для того, чтобы общественное питание в этом формате могло приступить к работе уже сегодня».

О том, что летние веранды в Новосибирске могут открыть уже на текущей неделе, «КС» сообщал 6 июля. Соответствующую информацию изданию сообщали участники регионального ресторанного рынка.

Ранее Андрей Травников уже говорил, что благодаря принятым мерам в Новосибирской области удаётся сдерживать темпы распространения коронавируса и значительная часть экономики региона уже работает. Так, с 8 июня разрешена работа магазинов по продаже непродовольственных товаров при условии, что эти магазины оборудованы отдельным входом, а общая площадь их торгового зала не превышает 400 квадратных метров. С 22 июня – разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начали принимать посетителей – с соблюдением всех необходимых санитарных норм – музеи и Новосибирский зоопарк (пока – без посещения павильонов).

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