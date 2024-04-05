3-5 апреля в «Экспоцентре» проходит форум «Дикоросы», организованный минпромторгом и минэкономразвития Новосибирской области. Мероприятие проводится уже во второй раз, в прошлом году оно собрало более 5 тысяч участников. «Континент Сибирь» поговорил с экспонентами и узнал, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников думает о перспективах сибирской кухни.

Форум «Дикоросы», организованный минэкономразвития и минпромторгом Новосибирской области, проводится во второй раз. По словам главы регионального минэкономразвития Льва Решетникова, задачей «Дикоросов» было совместить «дико полезную» деловую программу по теме туризма и «дико интересную» выставку со стендапами, соревнованиями профессионалов за звание лучших в Сибири, мастер-классами от шеф-поваров. В этом году в выставочной программе приняли участие более 150 компаний из России, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Мьянмы. В рамках «Дикоросов» также состоялся III Форум «Кейтеринг + Ивент Сибири – 2024», в котором приняли участие руководители кейтеринговых компаний, банкетных залов, шеф-повара, организаторы мероприятий.

Среди первых гостей выставки «HoReCa Siberia», проходящей в рамках форума, оказался губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Экспоненты, пользуясь возможностью, рассказывали главе региона о своих бизнесах, а заготовители представили замороженные ягоды, грибы, чай из сушеных трав, мёд, кедровые орехи и многое другое.

Одними из первых губернатор посетил стенд курорта «Манжерок» и компании Avigilon. Если «Манжерок» пообещал угостить чаем главу региона после обхода выставки, то в Avigilon сразу рассказали о миссии и истории своего бизнеса. «Мы помогаем гостиничным площадкам вводить сервисы, аналогичные Booking.com, и работать с официальными ресурсами, бронировать номера и получать качественный цифровой сервис. С 2009 года мы выросли с классического стартапа, который начали два друга в квартире, а теперь это российская компания с огромным количеством штата», — рассказала губернатору представитель компании Avigilon.

Помимо этого, Андрея Травникова накормили «сименухой» (гречневая каша с вареными яйцами, луком и грибами). От окрошки с жареной картошкой Андрей Травников отказался, но констатировал оригинальность рецептов, которые кулинары называют чисто сибирскими.

1 of 10

Стоит отметить, что на пленарном заседании «Туризм и гостеприимство в Год семьи» «Дикоросов» руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова подчеркнула, что сибирская кухня плохо представлена в региональном общепите. По ее мнению, в макрорегионе нужно развивать аутентичную кулинарию и гастротуризм.

Примечательно, что 1 апреля, накануне старта форума, стало известно о закрытии ресторана сибирской кухни «Песец», который был запущен в конце декабря 2023 года на площадке «Универсама» на Ленина в самом центре Новосибирска. Вместе с тем, не стоит сомневаться, что новые проекты в этой сфере еще появятся. На предыдущих «Дикоросах» было объявлено о намерении открыть «Центр сибирской кухни». Проект курирует глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Сибири Владимир Бурковский.

Кроме того, в рамках одной из секций форума операционный директор федеральной сети фудхоллов EatMarket (в Новосибирске она представлена гастропространством в ТРК «Калейдоскоп») Максим Гуржий публично предложил основателю школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор» Николаю Ильину открыть на своей площадке заведение сибирской кухни, продвижением которой он занимается последние годы. «Давайте мы выделим вам абсолютно бесплатно площадь на нашем фудхолле, частично проинвестируем в этот проект и создадим там заведение классной новосибирской кухни. Будете работать на нулевой аренде», ─ заверил Максим Гуржий. «Я принимаю вызов. Замечательное предложение. Мы с коллегами его обсудим», ─ заверил Николай Ильин.

1 of 7

На самой выставке было представлено множество региональных производителей. Из Новосибирской области Андрея Травникова заинтересовал стенд «Ордынского молока». Как рассказала «Континенту Сибирь» директор и владелица предприятия Наталья Понамарева, сейчас компания активно продвигается на трех социальных ярмарках и реализует продукцию через собственную фирменную сеть магазинов и сторонние магазины в случае наличия с их стороны заявок.

«Мы являемся малым предприятием из Ордынского района Новосибирской области. У нас трудится 40 сотрудников, а отдел продаж находится в Новосибирске. В этом году мы планируем увеличить объем производства в 2 раза, сейчас перерабатываем около 10 тонн молока в смену. — сообщила Наталья Понамарева. — Мы очень хотим посотрудничать с «Самокатом», но пока у этого сервиса нет квоты на нашу продукцию. На сегодня мы находимся в стадии подписания договора с «Магнитом», ведем переговоры с «Яндекс Лавкой»».

На стендах было представлено оборудование для гостиничного и ресторанного бизнеса. В частности новосибирская компания «Нуга Медикалс» продемонстрировала корейское массажное оборудование. Как рассказала «Континенту Сибирь» представитель компании «Нуга Медикалс» Кристина Юнатанова, на выставке компания хотела показать санаториям и профилакториям, как их оборудование уже используется коллегами в этой сфере. «Выставка для нас дает возможность повысить узнаваемость бренда, найти новых партнеров и расширить сферу сбыта. Поскольку наше оборудование предназначено для использования не только в медицинских учреждениях, но и в санаториях, домах отдыха и гостиницах, то на этой выставке представлена непосредственно наша целевая аудитория, ─ прокомментировала Кристина Юнатанова. ─ В прошлом году мы участвовали в выставке в Экспоцентре в сфере здравоохранения, нам это было полезно и интересно для бизнеса, но там участники были из медицинской отрасли. Здесь немножечко другой формат, мы это понимаем и выстроили нашу работу с учетом специфики аудитории. Выставка нам понравилась и принесла много новых деловых контактов. Поэтому обязательно будем участвовать и в следующих подобных мероприятиях».

1 of 9

Также в выставочной части «Дикоросов» присутствовали представители туристическо-информационнных центров (ТИЦ) из разных регионов России.

ТИЦ Алтайского края приехал вместе с гранд-шале Алтай и рестораном-музеем «Горная Аптека». Стоит отметить, что одной из центральных тем, связанных с регионом, стало знакомство с маралами. Заместитель директора ТИЦ Алтайского края Александр Филиппов сообщил «Континенту Сибирь», что за счет участия в выставке регион планирует увеличить турпоток. «28 апреля фестиваль «Цветение маральника» на Бирюзовой Катуни открывает в Алтайском крае летний туристический сезон. Гости нашего стенда активно интересуются им и в принципе, здесь уже были люди, которые ранее побывали на мероприятии и активно спрашивали, как пройдет открытие. Наша задача в рамках выставки — увеличить туристический поток в регион, в том числе по направлению санаторно-курортного лечения и посещению интересных туристических мест. На Алтае есть много уникальных мест. Например, озеро Светлое, куда ежегодно на зимовку прилетает до 2000 лебедей; памятник истории и археологии «Денисова пещера», город-курорт федерального значения «Белокуриха» с его лечебными радоновыми источниками, чистым, богатым аэроионами воздухом, пантовыми ваннами и разнообразным комплексом восстановительных процедур. Кстати, загруженность санаториев в высокий период превышает 100%, и популярность его продолжает расти», — пояснил специалист в сфере туризма.

Коллеги Александра Филиппова из Кемеровской области рассказали, что их стенд заинтересовал губернатора Андрея Травникова, он познакомился с директором по развитию туризма Кузбасса. Представитель ТИЦ Кемеровской области Виктория Коновалова рассказала, что на стенде работают крупнейшие туроператоры региона — туристическая компания «Шория», центр туризма «Меридиан» и «Экскурсионная Сибирь». Также корреспондент «Континента Сибирь» заметила делегацию из комплекса «Шерегеш», но ее представители отказались давать комментарий, сославшись на то, что приехали лишь ознакомиться с участниками выставки.

«Мы стремимся презентовать наш регион на различных выставках и мероприятиях, чтобы о нас узнало как можно больше людей. В Кемеровской области каждый год событийные мероприятия расширяются, самые крупные из них: «КузнецкДжаз» в Новокузнецке, «Динотерра», «ПроГеш», набирает обороты фестиваль уличных художников «Окрашено» и другие. Есть мероприятия в Мариинске, где каждый год увеличивается количество мероприятий по тематике сибирского купечества. В целом нам всегда интересно работать с профессионалами из туристической сферы», — пояснила Виктория Коновалова.

Стоит отметить, что форум «Дикоросы» завершит свою работу 5 апреля. В этот день состоится церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лучший ТИЦ России 2023», а также пройдет секция по цифровому гостеприимству.

Напомним, что по итогам опроса, который проводил «Континент Сибирь» среди своих читателей, предыдущий форум «Дикоросы» занял второе место среди всех крупных бизнес-мероприятий, проводимых в Новосибирске за первое полугодие 2023 года. Это свидетельствует о высоком интересе к форуму со стороны делового сообщества, который подтвердился и по итогам «Дикоросов-2024».