«Опора России» в Новосибирске начинает «операцию по спасению малого бизнеса»

Новосибирское отделение «Опоры России» направило письма в адрес руководства региона и города с предложениями по поддержке малого предпринимательства. Какие меры, по мнению бизнеса, необходимо предпринять, чтобы смягчить экономическое давление на него – в материале «Континента Сибирь».

Всего неделя потребовалась предпринимателям региона, чтобы собрать предложения, обсудить их и сформулировать необходимые меры господдержки. Письма (есть в распоряжении редакции) от новосибирского отделения «Опоры России» направлены губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, председателю Заксобрания региона Андрею Шимкиву, а также мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

В обращениях к региональной власти предложения делятся на две части: меры, которые может предпринять область на своем уровне, и меры, которые необходимо предпринять на федеральном уровня, используя институт лоббирования – предприниматели просят Заксобрание и исполнительную власть выступить с законодательными инициативами.

В частности, на уровне области представители «Опоры России» настаивают на применении таких мер поддержки, как изменение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной систем налогообложения (УСН), для объекта налогообложения «доходы» и для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в сторону уменьшения (но не менее 1% от выручки). В некоторых российских регионах ставка УСН давно составляет 1-3%, в Новосибирской области до сих пор 6%. Кроме того, учитывая, что решение о размере ставки налога на имущество организаций принималось в другой экономической ситуации, предприниматели предлагают установить ставку в размере не более 0,594 от кадастровой стоимости имущества.

Ряд предложений касаются увеличения доли предприятий малого и среднего бизнеса в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Также предлагается рассмотреть возможность заключения прямых контрактов в сфере строительства и реконструкции для сектора МСП с профильными ведомствами правительства региона. А в связи с ростом стоимости материалов предусмотреть возможность индексации заключенных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ до текущего среднерыночного уровня.

Также предприниматели обращают внимание на то, что некоторые решения, связанные с намечавшимися чемпионатами мира в Новосибирске, сегодня потеряли свою актуальность. В этой связи, предлагается объявить мораторий на снос, демонтаж нестационарных объектов (павильонов и киосков), прекращение договоров, исключение из схемы нестационарных объектов торговли и услуг, а также рекламные конструкции, по которым осуществляется плата в бюджет.

Кроме того, есть предложение обеспечить обязательное присутствие в торговых сетях региональных производителей (не менее 50%) и упростить процедуру входа в торговые сети сельхозпроизводителям и фермерам. Сегодня эта норма носит рекомендательный характер, «Опора России» предлагает закрепить ее на законодательном уровне.

Всего в обращении новосибирской «Опоры России» содержится более 50 предложений. Инициативы предпринимателей «Континенту Сибирь» прокомментировал председатель новосибирского отделения «Опоры России» Игорь Салов. «Мы начинаем спецоперацию по спасению малого бизнеса. Совместно с предпринимателями нами был разработан ряд мер, которые на наш взгляд, необходимы в первую очередь для поддержки малых и средних предприятий, фирм и компаний, обеспечения устойчивости экономики. Мы не предлагаем радикальные шаги, такие как, например, налоговые каникулы, зная, что эти предложения не поддержат. Поэтому мы подготовили комплекс мер для разных отраслей экономики, кроме того, наши предложения уже вошли в пакеты по господдержке, которые сейчас поступают в Госдуму, все продумано и обсуждено с предпринимательским сообществом. Сейчас не то время, чтобы кого-то подозревали, что они хотят под шумок получить для себя преференции. Все понимают, что ситуация тяжелая. Если сейчас не поддержать малый бизнес, которые является фундаментом экономики, всем придется туго», – отметил Игорь Салов.

Он также констатировал, что сегодня предприятия малого и среднего бизнеса столкнулись с односторонним повышением кредитных ставок, некоторые банки заявили о 35-36% годовых: «Дорогие деньги – это огромная проблема для бизнеса. Мы предлагаем либо заморозить и оставить процентную ставку на прежнем уровне, либо ее субсидировать. Мы также хотим, чтобы гарантия государства о том, что ставка по уже взятым потребительским кредитам не будет расти, распространилась и на юридические лица, особенно на малых предпринимателей, которые работают в сфере производства».

Волнуют предпринимателей и ситуация с разрушением внешнеэкономических связей. «Некоторые предприниматели, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, потеряли рынки сбыта, разрушены цепочки поставок. Им нужна помощь и финансовая, и административная, чтобы найти новые области реализации их продукции. И государство, на наш взгляд, обязано создавать для этого определенные условия», – уверен председатель новосибирской «Опоры России».

По словам Игоря Салова, настало время Фонда национального благосостояния (ФНБ). «Сегодня нам говорят, что ФНБ в состоянии стабилизировать экономику, мы пошатаемся, но не упадем. Нужна финансовая поддержка и региональных бюджетов, и финансовых институтов, например, субсидирование государством процентной ставки. У нас в области три фонда – Фонд микрофинансирования, Фонд промышленности и Фонд госгарантий – которые работают с малым и средним бизнесом. И мы предложили наполнить их дополнительно деньгами, чтобы они могли увеличить число предпринимателей, которые получат бюджетную поддержку. Помогать надо всем, так как пострадают все. Но поддержка должна быть точечная и доходить до адресата», – уверен Игорь Салов.

Он также отметил, что по последней информации эффективность глав российских регионов будет оцениваться еще по трем критериям: количество самозанятых в регионе, количество субъектов малого и среднего предпринимательства и количество занятых. «До конца года губернаторы должны обеспечить, чтобы по крайней мере, эти показатели не снижались. Поэтому у нас есть уверенность, что наши предложения по поддержке регионального бизнеса будут не просто услышаны, а найдут отражение в местных нормативных актах», – подчеркнул глава новосибирской «Опоры России».