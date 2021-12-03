Суд последней инстанции решил судьбу здания Park Cafe в центре Новосибирска

Суд окончательно одобрил снос здания Park Cafe в новосибирском Первомайском сквере. Окружной арбитраж оставил в силе соответствующее решение кассационной инстанции.

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставил в силе решение о сносе здания Park Cafe в Новосибирске, вынесенное кассационной инстанцией. Решение опубликовано на сайте суда.

«Оставить без изменения, кассационную жалобу — без удовлетворения», — говорится в судебном решении.

Иск о сносе здания в Первомайском сквере, где сейчас работают рестораны Park Cafe и «Перчини», подала мэрия Новосибирска к его собственнику — ООО «Антрацит». В марте 2021 года Арбитражный суд Новосибирской области его отклонил, однако в июле Седьмой апелляционный суд отменил это решение.

Как следует из материалов дела, арендатор участка, предназначенного для установки нестационарного объекта, не имел права возводить на нём капительное строение и регистрировать в качестве объекта недвижимости.

Ресторан Park Cafe открылся в Новосибирске в 2013 году. Заведение почти сразу стало одним из топовых мест для деловых встреч и светских мероприятий. Как писал «Континент Сибирь», решение о сносе здания не встретило широкой поддержки со стороны горожан. Так, по мнению председателя комиссии по муниципальной собственности городского Совета депутатов Сергея Бондаренко, город не имеет права прощаться с подобными объектами, пока не построил ничего лучшего, а председатель новосибирского отделения предпринимательского объединения «Опора России» Игорь Салов охарактеризовал собственника здания, компанию «Антрацит», как ответственного арендатора.