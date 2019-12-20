Совместно с руководителем проектов ЖК «Академия» и коттеджного поселка «Серебряный лес» ДАРЬЕЙ КУРОШВИЛИ «Континент Сибирь» протестировал первое заведение известного московского ресторатора Аркадия Новикова в Новосибирске — «Сыроварню».

— Проекту «Сыроварня», открывшемуся по франшизе в Новосибирске в сентябре 2018 года, эксперты ресторанного рынка пророчили временный успех, основанный в первую очередь на имени автора проекта Аркадия Новикова. Однако, судя по всему, новосибирцам понравился формат заведения — деревенский ресторан в центре Новосибирска. Нельзя сказать, что он пустует. Как вы считаете, Дарья?

— Это первое заведение в Новосибирске от известного московского ресторатора, поэтому интерес к нему изначально был велик и сохраняется до сих пор. Мне «Сыроварня» сразу пришлась по душе. Здесь стильный интерьер и широкий выбор блюд без мяса.

Открытия «Сыроварни» ждали. Она стала тем местом, куда хотелось пригласить своих иногородних друзей. К сожалению, в первые дни после открытия ресторана мне не удалось сводить сюда подругу из Питера. Я заранее заказала столик, но когда мы пришли, нашей брони не было. Нам сказали, что, наверное, это я что-то напутала. Не извинились, не предложили какой-то другой вариант. Это немного смутило, но мы тогда решили, что так произошло только из-за аврала на начальном этапе. Заведение новое, только начали работать, такие накладки могут возникать.

— Вы вегетарианка?

— Просто я в какой-то момент поняла, что мясо — не мой продукт. Никогда его не заказываю, предпочитаю овощи, злаки и, конечно, сыр.

Дарье хватило трех минут, чтобы изучить меню и сделать выбор. Она заказала картофельный суп со страчателлой, равиоли с рикоттой и грушей, крем-брюле с лесными ягодами и фруктовый чай. «Континент Сибирь» остановился на фокаччо с моцареллой, помидорами и рукколой, тыкве, запеченной с булгуром, и кофе.

— Здесь обязательно надо брать блюда, в которых есть сыр. На мой взгляд, в этом изюминка заведения. Правда, мой папа, который сам увлекается производством сыров, попав в «Сыроварню», разочаровался, потому что не нашел в меню ни козьих сыров, ни с плесенью, ни твердых, ни сулугуни. Несколько сортов мягких итальянских сыров его не впечатлили.

Сделав заказ, мы обнаружили, что нам не комфортно в креслах, которые стояли вокруг нашего стола. Они были рассчитаны на очень высоких людей. Первой это заметила Дарья и попросила еще не успевшего отойти от нас с заказом официанта Марка поменять стул. Как только Марк ушел, я тоже спохватилась, что столешница практически на уровне груди. На помощь мне пришел фотограф «Континента Сибирь» Михаил Периков, мы двигали и перебирали стулья, благо соседние столы пустовали. Найти подходящий среди словно собранной на даче старой мебели (дизайнерское решение) удалось не сразу. Наши телодвижения и громыхания не вызвали реакции у персонала.

— Удивительно, конечно, что на нас никто не обращает внимания. Комфорт гостей — это главная задача персонала любого заведения.

Наконец, нашли подходящий стул. Время готовности первого заказа, сообщил ранее Марк, — 7–10 минут.

— К кухне никогда претензий не было. Здесь сто процентов вкусно поешь. Но вот с персоналом не всегда все идеально. Пока я не попросила, официант не забрал лишние салфетки со стола. Мне не совсем комфортно, когда приходится напоминать или просить о таких вещах, особенно в заведениях уровня «Сыроварни». Персонал мог бы быть и повнимательнее.

— Дарья, вы любите ходить по разным заведениям, какие из недавно открывшихся в Новосибирске ресторанов вам понравились?

— Я пошла с большой надеждой в «Горячий цех». Там шикарный интерьер, пожалуй, один из лучших в городе, но оказалось, что это заведение не мое. Быстрое обслуживание, хорошее меню. И много мясных блюд.

— Он же так и задумывался, как мясной ресторан.

— Да. Плюс в нем специфическое общение официантов с гостями. Они обращаются к тебе «на ты» и много шутят. Я к этому отношусь спокойно, но мне не нравится много внимания. Мне не нужно, чтобы постоянно подходили, спрашивали, шутили. Я, если расположена к общению, сама с удовольствием поболтаю с официантами, потому что всегда интересно узнать что-то новое. Но считаю, что официант в первую очередь — это помощник, а не аниматор. Для меня это слишком нарочитый сервис. Зато еда отменная, и интерьер красивый.

Тем временем нам принесли первые блюда. Дарье — картофельный суп-пюре с чипсами и тыквенным маслом. Сверху выложен сыр комнатной температуры.

— Суп очень плотный. Здесь есть особенность. Мягкие сыры очень тянутся. Все блюда, в которых они есть, имеют тянущуюся структуру. Когда ты их ешь, это выглядит не совсем эстетично.

— Китайцы не стесняются втягивать лапшу с шумом.

— Да, но в нашей культуре принято есть тихо, прилично. Вот видите, тянется. Поэтому, например, если идти на деловую встречу, то надо осторожно выбирать блюда, учитывая специфику ресторана.

А здесь практически все блюда с сыром. Собственно, в этот ресторан ты идешь пробовать сыр.

Фокаччо с моцареллой есть тоже было сложно. Тонкая в середине лепешка размокла от приправ и мягкого сыра. Первые два кусочка я еще успела съесть, потом тесто плохо резалось ножом и не цеплялось на вилку. Есть фокаччо руками тоже было неудобно. Пришлось отодвинуть тарелку, хотя лепешка была вкусная и ароматная.

— В Питере есть заведение «Едим руками» ресторанной группы Ginza Project, я очень люблю ее проекты. Там не дают приборы, можно лишь попросить ложку для супа. Все едят только руками. Сначала было неловко, потом посмеялись да и привыкли.

Суп застывает, его консистенция становится более плотной и есть тяжело. А должно быть комфортно. Он вкусный, но очень калорийный. И я уже наелась.

«Сыроварня» — статусное место. Но бывает и в демократичных заведениях очень вкусно. Например, здесь рядом ресторан вьетнамской кухни Fho. Мы часто туда ходим, потому что там вкусно. Из демократичных заведений мы с родителями любим ходить в «Коляду» на Народной. Оно отличается от других заведений: вкусно, другая посуда и манера общения официантов.

Марк поинтересовался, запускать ли нам второе? Такое редко услышишь. Обычно говорят либо об одновременной подаче или предупреждают, что будут приносить блюда по мере готовности.

— Меня не впечатлил Марк, какой-то грустный. Если бы ко мне пришел клиент с фотографом, и я бы видела, что на столе лежит диктофон, то я бы была само радушие, мало ли что? Кто эти люди? Может быть, это тайный гость, покупатель или конкуренты.

Официант принес равиоли. Начинка — рикотта с добавлением мускатного ореха и пармезана. Блюдо полито маслом шалфея и украшено свежей грушей, подается в небольшом количестве соуса.

— В равиоли много масла. А я не попросила подать без масла. Это очень калорийно. Тонкое тесто. Сейчас возьму, и они порвутся. Да, порвались. История повторяется — вкусно, но есть неудобно. И на мой вкус, очень сладкое блюдо.

— Вы упомянули ресторан вьетнамской кухни. А как вам Aziatish Дениса Иванова?

— Не впечатлил. Я хорошо отношусь к ресторанам Дениса Иванова. Когда приезжаю в Москву, всех друзей и знакомых веду в его рестораны. И в Новосибирске так было раньше. Если приезжали гости, ты знал, что их надо вести к Денису Иванову. А сейчас, на мой взгляд, эти рестораны — более визуальная история. Я не могу сказать, что не вкусно. Но интерьер заведения превалирует над тем, что я испытываю, когда ем. Мне приятно проводить время в его ресторанах. Я обожаю «Веранду», летнюю террасу #СИБИРЬСИБИРЬ. Я прихожу туда посидеть, выпить безалкогольный мохито, посмотреть на людей, пообщаться после рабочего дня. Но не за едой. Во-первых, много мяса. Во-вторых, специфическая подача, как в «Жан Хуан Лу», многим не понятна.

— Если брать критерий «много мяса», то рестораны-гриль вам по определению должны не нравиться.

— Почему же? Если моим гостям хочется поесть что-то мясное, я веду их в «Фенимор Купер» или в ресторан «На даче». И вкусно, и красиво, и большие порции.

Если хочется удивить, то веду в «Жан Хуан Лу» или PuppenHaus, раньше еще была «Экспедиция».

С PuppenHaus связано много теплых воспоминаний. Это действительно гастрономический театр, подача блюд завораживает, и уже не важно, что ты ешь.

— Вы прощаете Владимиру Бурковскому (владелец ресторана PuppenHaus) то, за что упрекаете Дениса Иванова?

— Я не упрекаю. Это мое субъективное мнение: у Иванова эстетика заведения доминирует.

— Вам важно, чтобы в ресторане была открытая кухня?

— Несомненно. Я хочу видеть, как готовится еда, и тех, кто трудится над этим. Если бы сейчас сидели в другом зале ресторана, где я обычно заказываю столик в «Сыроварне», то могли бы наблюдать за работой поваров. Я выросла в большой грузинской семье. Для нас прием пищи — это всегда событие. Мы собираемся всей семьей, много времени проводим за столом в беседах, обожаем застолья. Так что все представления о хлебосольности нашей национальности — сущая правда. Грузинские посиделки — это просто сумасшедшие столы, в один присест съесть невозможно. А о быстром перекусе и речи быть не может.

— Вы, наверное, тестируете все грузинские рестораны в Новосибирске? В этом году в Новосибирске на них просто бум. Недавно открылся еще один на Романова.

— Стараемся. К сожалению, практически во всех этих ресторанах шеф-повара — не грузины, кроме, пожалуй, «Рэсторани» Натальи Ильиной. А в других даже не приглашали шефов из Грузии, чтобы обучили. В «Мишико» — хинкали, которые невозможно есть. Если персонал в грузинском ресторане не знает отличий хачапури аджарского от мегрельского и кахетинского, если он не знает, что такое ачма, что такое лобиани, он не может там работать.

Грузинское кафе — это простота подачи и акцент на вкусе. Здесь в первую очередь следят, чтобы было вкусно и душевно. Залог хорошей грузинской кухни — много зелени и свежее мясо. Ничего особого нет.

— А как вы относитесь к ресторанам в торговых центрах?

— Я знаю несколько заведений, которые изначально открывались в торговых центрах и в которых очень вкусно кормят. Например, в ТЦ «Аура» в ресторане «Шикари» прекрасный интерьер и вкусно.

— В Москве последние два года бум фудхоллов. Вам нравится эта концепция?

— Безусловно. Надеюсь, скоро у нас в городе тоже появятся места такого формата.

Мимо нашего стола прошел Марк.

— Даже не спросил, надо ли нам что-то еще. А я, между тем, захотела десерт. Здесь очень вкусные десерты, а их крем-брюле я считаю самым лучшим. У нас в городе мало мест, где готовят вкусный крем-брюле.

Поданный десерт оправдал ожидания. Тонкая карамельная корочка, как и положено, треснула, едва ее коснулись ложкой. За десертом Дарья подвела итог и выставила оценки заведению.

— Интерьер по пятибалльной шкале заслуживает пятерки. Идеальный лофт, натуральные материалы, плавные линии гармонично сочетаются с заостренными формами. Выглядит современно. Мы в нашем «Калейдоскопе комфорта и уюта» следим за новыми трендами в оформлении помещений, поэтому могу сказать, что в интерьере использованы актуальные детали. Залы разделены на зоны. И практически от каждого столика открывается обзор через панорамные окна. Сам ресторан разделен на две части: на курящую и некурящую. Здесь заботятся о комфорте гостей.

Много живой зелени, за которой нужен особый уход. Это тоже современный тренд.

Разнообразная посуда, словно собранная из семейных сервизов. Красивая подача блюд.

А вот сервис на четверку. Очень ненавязчивый, даже чересчур.

Еда, безусловно, пять. Я люблю сыр, и для меня все здесь всегда вкусно. Из того, что я сегодня заказала, все было вкусное. Чуть перебор был с маслом, но это уже мои личные вкусовые капризы.

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