Кинопрокатные компании и кинотеатры одними из первых в России ощутили все особенности жизни в новых реалиях. Это неудивительно, ведь внушительная часть репертуара, который предлагали кинозалы страны – зарубежное кино. Под угрозой срыва оказалась и международная фестивальная деятельность. Что делать в такой ситуации и как использовать новые возможности развития и привлечения зрителей – в интервью генерального директора Центра культуры и отдыха «Победа» ИРИНЫ КРАСНОПОЛЬСКОЙ «Континенту Сибирь».

– Ирина Артуровна, как сегодня меняется «Победа», с какими сложностями вам приходится сталкиваться?

– Пандемия научила нас жить по-новому: мы вводили профилактические меры, перекраивали расписание, осваивали онлайн и так далее. Спасибо нашим лучшим в мире зрителям, благодаря которым мы продолжаем работать. Сегодня вместе со всем отечественным кинопрокатом «Победа» вновь переживает системную трансформацию: резко меняется структура репертуара, сокращается горизонт планирования, теряется привычный фестивальный график, возникают технические сложности в организации кинопоказа. Требуются новые каналы коммуникации с аудиторией. И все-таки кино остается одним из самых массовых, доступных и популярных видов искусства, обладающим огромным эстетическим, просветительским и гуманистическим потенциалом.

– Одна из визитных карточек «Победы» — это фестивали зарубежного кино, которые традиционно привлекают интерес публики. Например, в феврале этого года состоялся замечательный фестиваль итальянского кино «Из Венеции в Новосибирск». А какие программы, фестивали в этом году пришлось отменить либо провести в другом формате по причине происходящих в мире событий?

– После того, как некоторые зарубежные культурные институции приостановили работу в России, соответственно были перенесены на неопределенный срок запланированные на весну мероприятия. К сожалению, так случилось с фестивалем немецкого кино и итальянским фестивалем дебютов N.I.C.E. Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с нашими партнерами, понимаем их решения в текущей ситуации и надеемся всё-таки сохранить включенность в мировой контекст. Сегодня показы зарубежного кино продолжаются, сейчас и в ближайшее время можно увидеть фильмы, многие из которых завоевали престижные награды на мировых кинофестивалях: «Худший человек на свете» Йоакима Триера (копродукция Норвегии, Франции, Швеции и Дании), японский фильм «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути по рассказу Харуки Мураками; французско-мексиканская драма Мишеля Франко «Закат», другие премьеры. Новые форматы тоже наверняка появятся.

– Как компания планирует выстраивать отношения с зарубежными партнерами? Как в целом изменится репертуар кинотеатра?

– Многие студии, достаточно вспомнить гигантов Disney, Sony Pictures и Warner Bros., покинули российский рынок. Процесс ухода продолжается в разных формах, включая случаи отзыва прав на уже вышедшие на экраны картины. Поэтому подводить итоги рано – многие последствия происходящего неочевидны. Важно сохранить способность видеть ситуацию с разных сторон, ведь любой кризис – еще и время возможностей. Не стоит думать, что Голливуд можно механически заменить Болливудом, все будет сложнее и интереснее. Появятся новые международные контакты, восстановятся или обретут новые очертания некоторые приостановленные проекты. Афиша станет более разнообразной, будет больше отечественного, в том числе регионального кино, документальных фильмов, ретроспектив, просветительских программ. В конце концов, теперь освободилось экранное время для проектов, которые мы откладывали из-за больших блокбастеров.

– Каким вы видите будущее компании: произойдет ли смена стратегии, переориентация деятельности или сокращение каких-то направлений?

– Вряд ли стоит говорить о смене стратегии, скорее о структурных изменениях репертуара. Ценности и приоритеты остаются прежними – мы продолжим знакомить зрителей с лучшими образцами культурного наследия и новейшими достижениями российского и мирового кинематографа. Так, в честь 90-летия со дня рождения Андрея Тарковского в «Победе» прошла ретроспектива, во время которой зрители увидели пять знаковых картин великого режиссера – от «Иванова детства» до «Сталкера». С 27 апреля эстафета перейдёт к Александру Сокурову. «Одинокий голос человека», «Фауст», «Элегия из России», «Франкофония» и «Камень» — эти размышления Сокурова о человеке, ходе истории, природе творчества, полные точных наблюдений, гуманизма и, конечно же, кинематографических находок, можно будет увидеть на большом экране. И поговорить с их создателем.

И это только начало – мы будем регулярно, на договорной основе обращаться к сокровищам киноискусства из коллекций «Мосфильма», «Ленфильма», «Госфильмофонда».

Отечественное кино для нас в приоритете во все времена. Маститые режиссеры и дебютанты привозят в «Победу» свои фильмы, участвуют в обсуждениях и творческих встречах. Надеемся также внести вклад в популяризацию отечественного кино, участвуя в работе экспертного совета по прокату национальных фильмов департамента кинематографии минкультуры России. Считаем важным всесторонне поддерживать и сибирское кино, будь то премьерные показы или образовательные проекты. Один из недавних – курс сценарного мастерства «Вечные сюжеты», организованный центром «Культурный город» при поддержке министерства культуры Новосибирской области.

– Насколько быстро сегодня «Победе» приходится пересматривать, менять планы?

– Кинопоказ очень гибкий процесс – даже в привычном графике репертуар обновляется еженедельно. Сегодня находить решения приходится еще быстрее. Важно, что в этот сложный период отрасль находится в продуктивном диалоге с государством. Директор департамента кинематографии и цифрового развития минкультуры России Светлана Максимченко на отраслевой встрече 24 марта отметила: «Для решения актуальных вопросов необходима консолидированная позиция всех представителей киноиндустрии – и киносетей, и кинопроизводителей, и дистрибьюторов». Надеемся, что в результате на экранах появится больше качественных российских фильмов, повысится доля отечественного кино в прокате.

– Что приготовила «Победа» новосибирским зрителям в ближайшее время?

– Как всегда весной с нетерпением ждем показов проекта «Золотая маска в кино», который откроется 24 апреля кукольным спектаклем режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» на сцене Театра Наций. Далее в проекте анонсированы яркие постановки других российских театров.

Мы по-прежнему будем стараться сделать встречу с произведениями киноискусства поводом для откровенного разговора, стимулом для развития, вдохновением для творчества, отправной точкой личностного роста. Лучший пример – наши постоянные образовательные кинопоказы для школьников и студентов: тематические кино-уроки, спектакли и музейные шоу на большом экране, исторические фильмы и экранизации литературных произведений, посвященные экологии и урбанистке документальные картины и, конечно же, анимационные программы и мастер-классы для маленьких зрителей.

Уверены – искусство кино будет жить и развиваться. Совместный просмотр хорошего кино на большом экране дарит возможность общего проживания эмоций, помогает преодолеть противоречия, наполняет оптимизмом и надеждой.