Последствия международных санкций новосибирский бизнес начал ощущать уже сегодня. Однако, по мнению многих участников рынка, худшее, вероятно, ещё только впереди. И если сегодня малый бизнес отказывается от некоторых планов по развитию, то в дальнейшем вполне может столкнуться с необходимостью кардинального пересмотра бизнес-модели и рисками ухода с рынка. Многое при этом будет зависеть от общей экономической ситуации в стране и внешнеполитической обстановки. О том, как чувствует себя региональный общепит – в материале «Континента Сибирь».

Пересмотр планов по развитию

Одной из первых мер в текущей экономической ситуации для многих представителей малого бизнеса закономерно стала приостановка или отказ от дальнейших планов по развитию.

Генеральный директор новосибирской сети кондитерских Kook Екатерина Ветхова сообщила «Континенту Сибирь» о том, что планировала расширять бизнес, однако экономическая обстановка внесла свои коррективы в стратегию развития компании.

«Открыть новое заведение уже не получится. Мы начинали искать помещение и даже нашли, но в последний момент пришлось отказаться. Теперь не вижу возможности развития в ближайший год. Во-первых, будут высокие кредитные ставки, во-вторых, думаю, мы столкнемся и с повышением арендной ставки. Поэтому говорить о какой-то окупаемости и зарабатывании денег не придется», – отмечает Екатерина Ветхова.

Вместе с тем, предпринимательница успела до всех международных событий взять кредит на открытие нового цеха, который должен обеспечить растущий спрос на кондитерские изделия. В сегодняшней реальности хоть как-то помочь предприятию «остаться на плаву», по её мнению, может только повышение производительности и рост оборота продукции.

Больше всего на бизнесе, по словам Екатерины Ветховой, сказалось увеличение цен на продукты. Она считает, что поставщики необоснованно накручивают цены.

«Приходится менять поставщиков или самим закупать продукты на рынке, где они теперь стоят намного дешевле. Как сливки 33%, произведенные в России, могли вырасти в цене на 15-20%? Спрашиваю – мне пеняют на курс доллара. Я понимаю, что постепенно на всё вырастут цены. Но не так быстро. То есть на мой взгляд, это искусственное повышение цен», – возмущается предпринимательница.

Ранее она также приводила пример с миксером, цена на который поднялась в магазине до 52 000 рублей, а на «Авито» – до 38 000 рублей. «На кофейное зерно, которое мы покупаем, увеличение с декабря — 210%. У нас очень хороший дорогой сорт, и мы не уйдём с него. Мы никак не сможем уложиться в реалии. Я просто меняю формулу расчёта. Мы будем пить меньше, но вкусный кофе. Качество молока мы тоже не можем менять», – отмечает Екатерина Ветхова.

Она также переживает, что падение прибыли отразится не только на повышении цены изделий кондитерской, но и не позволит вовремя повысить зарплату сотрудникам, чтобы сохранить ценные кадры.

«Всё вокруг дорожает, кондитер уже не сможет жить на старую зарплату, и будет плохо, если за 6-8 месяцев мы не сможем увеличить зарплаты сотрудникам… Повысится, конечно, и средний чек на продукцию. Надеюсь, клиенты нас поймут. Мы от этого не богатеем, а лишь хотим сохранить качественный продукт на рынке, свой бизнес и своих сотрудников – чтобы они комфортно себя чувствовали в новых условиях», – резюмирует “Континенту Сибирь» Екатерина Ветхова.

Смена продуктов и новые логистические цепочки

О растущем дефиците сырья и росте цен на него у поставщиков говорит и основатель новосибирской сети «Кушай Суши и Пиццу» Сергей Никулин. По его мнению, ситуация усугубляется ещё и тем, что заранее предсказать повышение цен никто не может.

«С 1 марта все поставщики за день подняли цены на 20%. За год сырье подорожало до 40%. Если еще в начале этого года килограмм семги стоил 1100 рублей, то сейчас 1900-2300. Соответственно цена на суши поднялась на 20-30%. Меняем матрицу ассортимента, ингредиенты – берем то, что дешевле. В том числе – уменьшаем количество рыбы, увеличиваем количество курицы. Была рыба – поставили «снежный краб». Больше добавляем крабовых палочек, овощей», – поделился с «Континентом Сибирь» своим опытом бизнесмен.

Он заметил, что для производства его продукции сырья на заводах в Новосибирске хватит примерно на три месяца. Что дальше – неизвестно. К примеру, могут возникнуть проблемы с наличием популярного ингредиента для суши – сливочного сыра, сырье для которого поставлялось из Аргентины. Получится ли найти ему аналоги в регионе – пока под вопросом. Ещё сложнее ситуация обстоит с рыбой, которой не будет хватать из-за закрытия границ.

«По идее в России рыба есть. Если бы ее в таких количествах за границу не продавали, то может быть проблем бы не было. Но сейчас от нас ничего не зависит…Сидим, ждем, что будет. Когда закончится спецоперация, станет более-менее понятно, что дальше, будет сырье или нет. Сейчас мы сокращаем число смен на производстве. А уже ближе к лету встанет вопрос вообще о дальнейшем существовании бизнеса», – выдвинул неутешительные предположения Сергей Никулин.

Региональные участники рынка общепита активно ищут альтернативу иностранным поставщикам. По словам основателя сибирской сети кофеен Skuratov Coffee Виктора Скуратова компания уже несколько лет возит кофейные стаканчики из Италии. «Это единственные, которые устраивают нас по качеству. Мы были бы рады найти кого-то из местных, но не нашли ни одного, кто бы нам подходил. А сейчас выяснился интересный факт, что у большинства российских производителей картон иностранный, и с ним огромные проблемы. Стаканы, которые мы используем сейчас, нас полностью устраивают, даже с учетом увеличивающейся цены. Но хотим подстраховаться на случай проблем с логистикой», – отметил в своем ТГ-канале Виктор Скуратов.

Изменение ассортиментной линейки из-за дефицита ингредиентов

Основатель новосибирской сети «Пицца Синица» Алексей Яковлев, комментируя общее состояние рынка, высказал «Континенту Сибирь» опасение, что ситуация на нём близка к патовой, и совсем скоро владельцы малого бизнеса ощутят падение покупательского спроса. Также, по мнению предпринимателя, общий тренд на рынке таков, что цены на продукты будут расти, а их качество снижаться. Что касается пиццы, то, возможно, она уже не будет той, что раньше – ряд ингредиентов придется пересмотреть.

«Всё что мы можем делать сейчас – либо повышать цену, чего нам делать не хочется, либо менять состав пиццы. Вероятно, повысится цена на пиццу с ананасами и острым перцем халапеньо, которые резко подорожали. Либо мы будем искать возможности заменить эти ингредиенты», — привёл пример предприниматель.

В компании пытаются найти внутренние способы экономии, а также увеличивать производительность пиццерий. Для этого будут приняты нестандартные меры – сотрудники офиса выйдут на работу в пиццерии.

«Решили, что сегодня офисные сотрудники, у которых есть опыт работы в пиццерии, освежают санкнижки и выходят на несколько дней в неделю работать в наших заведениях рядовыми сотрудниками, чтобы быть ближе к бизнесу, чувствовать, что происходит. И параллельно это позволит сэкономить на фонде оплаты труда. Кого-то при этом придется отправить на выходные, но никого сокращать и увольнять не собираемся», – подчеркнул Алексей Яковлев.

Также для экономии планируется заменить брендированную белую коробку бурой картонной. В компании уверены — важнее то, что внутри, а не снаружи. Главное в сегодняшних условиях – сдержать повышение цены на продукцию.

По итогам марта Алексей Яковлев ожидает падения выручки на 25% в сравнении с предыдущим месяцем.

«Будет сложно, очень сложно. Сегодня мы пока ещё всего не ощутили. Та лавина, которая сейчас катится сверху, придет к нам вниз позже и будет очень большой», – сделал неутешительный вывод предприниматель.

Поиск альтернативных каналов коммуникаций с клиентами

В малом бизнесе, как правило, в продвижении высока роль соцсетей. По сути, закрытие некоторых популярных площадок снизило поток клиентов. Основатель федеральной сети фастфуда Cheburek.me, новосибирский бизнесмен Александр Долгов рассказал «Континенту Сибирь» о значении Instagram и TikTok в продвижении франшиз своей компании.

«Нас бизнес изначально создан под франчайзинг. Наша задача – не заниматься розницей, а дать инструменты, которые помогают зарабатывать людям деньги… Но чтобы франшиза работала, нам надо обеспечить её клиентами. Основными инструментами привлечения для нас были соцсети – TikTok и Instagram. После их закрытия люди, которые занимались интернет-маркетингом, остались без инструмента для работы. Лишились мы и покупателей, которых приводили через соцсети», – отмечает Александр Долгов.

Другой проблемой предприниматель назвал уход с рынка компании, поставляющей программные решения для бизнеса — Poster Pos. Многие бизнесмены используют ее для проведения кассовых операций, товарного и складского учета и аналитики. Прекращение работы софта фактически лишило многие бизнесы привычной системы управления, и теперь нужно время, чтобы перейти на новую.

«Малому бизнесу в России было сложно – стало ещё сложнее. Придется работать больше, а получать меньше, чтобы быть хоть чуть-чуть рентабельными. Альтернативных сценариев пока не вижу. Зато вижу, что на рынке будет огромное число сокращений. В том числе нашей компании придется увольнять людей. Это не самое приятное, чем хочется заниматься. Хочется создавать рабочие места, помогать людям зарабатывать», — добавляет Александр Долгов.

С наибольшими проблемами, по его прогнозам, будут сталкиваться точки питания в торговых центрах, где закрываются многие трафикообразующие бизнесы – кинотеатры, магазины. Ведь если раньше, к примеру, продавцы торговых точек приходили обедать в расположенное здесь же в ТЦ кафе, то после того, как точки будут закрываться, продавцы уйдут. При этом заведения питания, соответственно, могут потерять значительную часть своих клиентов.

«Мы будем гибкими и искать решения, уметь договариваться, идти на компромиссы и искать решения. Отсекать лишнее. Не держаться за старое. Искать новые ниши и способы заработать, коллаборация и партнёрства. Уверен, что мы найдем», – считает основатель Cheburek.me.

Меры поддержки

Напомним, что в марте 2022 года новосибирское отделение «Опоры России» направило письма в адрес руководства региона и города с предложениями по поддержке малого предпринимательства. «Континент Сибирь» подробно писал о том, какие меры, по мнению бизнеса, необходимо предпринять, чтобы смягчить экономическое давление на него. Своим мнением с изданием поделились депутаты Госдумы РФ от Новосибирской области. Также ситуацию прокомментировал губернатор региона Андрей Травников.

Подробнее о текущих доступных мерах поддержки для бизнеса — в материале по ссылке.