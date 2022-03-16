Какие меры поддержки и помощи бизнесу против санкций заработают в марте?

Госдума приняла утвержденный правительством комплекс мер поддержки бизнеса в условиях санкций, который во многом напоминает тот, что был задействован два года назад, в начале пандемии. В него вошли отраслевые льготы, моратории на проверки, программы льготного кредитования, кредитные каникулы и многое другое. Что они принесут сибирскому бизнесу – в материале «Континента Сибирь».

Кредиты

С 5 марта и, как минимум, до конца месяца действует программа рефинансирования кредитов и ссуд под 8,5% годовых. Программа не новая, нечто аналогичное предлагалось еще в 2020 году, а 5 марта совет директоров АО «Корпорация МСП» принял решение ее возобновить. Единственное ограничение – сумма кредита должна вписаться в диапазон от 3 млн до 150 млн рублей. Всего под эту программу было выделено 60 млрд рублей.

Одним из инициаторов продления данной программы, как сообщает «Корпорация МСП», стал вице-премьер Андрей Белоусов.

О том, будет ли данная опция продлена в апреле и дальше, пока точно сказать нельзя, но такая возможность существует. Все должно решиться в последней декаде месяца. Напомним, что 18 марта Совет директоров Банка России проведет очередной плановое заседание по денежно-кредитной политике и, возможно, еще раз скорректирует величину ключевой ставки, что повлечет за собой изменение политики банков.

С 16 марта начали работу две программы льготного кредитования, одна для пополнения оборотных средств, вторая – на инвестиционные задачи. Ставка на обе цели будет не выше 15% годовых для малых предприятий и 13,5% годовых для средних.

Лимит каждой из программ первоначально должен был составлять около 160 млрд рублей, но в итоге на оборотные цели Центробанк планирует выделить 340 млрд рублей, на инвестиционные – 335 млрд.

Кредиты будут выдаваться в течение всего 2022 года. По оценке «Корпорации «МСП», выделенных средств должно хватить.

Программы реализует Банк России совместно с «Корпорацией «МСП», которая выступает поручителем.

Была продлена и программа ФОТ, нацеленная, в первую очередь, на сохранение занятости.

Какие банки задействованы? Во всех приведенных выше программах участвует 61 финансовая организация, среди которых есть «универсалы» из первой десятки, вроде Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка, есть «отраслевые» ПСБ и Россельхозбанк, есть и региональные банки, в том числе «Левобережный» и «Акцепт».

Также некоторые банки (в частности, ВТБ), объявили об автоматическом продлении срока действия бизнес-карт всех платежных систем.

Кредитные каникулы

С 9 марта заемщики получили право обратиться к кредитору с требованием изменить условия кредита. Во время каникул заемщик может не платить, но долг продолжает начисляться. Стоит также уточнить, что после выхода из каникул сумма ежемесячных выплат не изменится – только срок погашения. Плюс, участие в программе не должно повлиять на кредитную историю заемщика.

Эту программу, в отличие от предыдущей, нельзя назвать стопроцентно «бизнесовой», она охватывает все виды кредитования, включая потребительские и ипотечные займы.

Стоит также отметить, что это, как и программа рефинансирования, не создается с нуля, а является продлением с некоторыми поправками уже существующего закона, действовавшего во время локдауна 2020 года. Важно также знать, что несмотря на ранее обозначенную «одноразовость» данной льготы, для тех заемщиков, которые уже воспользовались каникулами, это использование будет обнулено. То есть они могут снова их взять – уже из-за санкций.

Тем не менее, определенные условия получения есть. Они предназначены для лиц и компаний, чей доход упал более чем на 30% в сравнении со средним доходом за 2021 год. При этом требования принадлежности к той или иной отрасли, как это было в 2020 году, больше нет. Согласно закону № 106-ФЗ, не установлены ограничения о том, что право на предоставление льготного периода не может быть применено к кредитам (займам), выраженным в иностранной валюте.

Закон был принят Госдумой 4 марта, а 9 марта, в день, когда документ был подписан Владимиром Путиным, банки стали получать первые запросы.

Подать заявление на кредитные каникулы можно до 30 сентября 2022 года.

Моратории

С 9 марта налоговые органы перестали работать с заявлениями о банкротстве должников. Правда ФНС не уточнила, на какие категории юрлиц будет распространяться мораторий

С 10 марта и до конца 2022 года был введен мораторий на плановые проверки в отношении юридических лиц, ИП, отнесенных к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Тем не менее, решение правительства затронуло только плановые проверки. Внеплановые проверки и проверки компаний с высокими рисками будут продолжаться.

Например, проверки будут проводиться в отношении субъектов, которым было вынесено и вступило в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения.

Также плановые проверки сохранены в отношении санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. Не отменяются они на вредных и опасных производствах с высокими рисками для жизни и здоровья работников.

Кроме того, мораторий не затрагивает налоговые проверки. Они не входят в рамки закона 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Отраслевые льготы – айтишники

Первое место по числу льгот, полученных после введения санкций, можно считать IT-отрасль, несмотря на то, что государство и раньше поддерживало отечественных разработчиков.

Новый план помощи отрасли минцифры представило еще 28 февраля. В первоначальном варианте, помимо обширных налоговых льгот самим компаниям и их сотрудникам, предлагалось снизить требования к внебюджетному софинансированию проектов до 20%, а в отдельных случаях до 10%.

Кроме того, было предложено целевое финансирование на создание в России «зеркала» репозитория открытого программного обеспечения GitHub. Последние предложения в указ президента Путина, подписанный 2 марта, не вошли – в основном он коснулся налоговых льгот.

Прежде всего, компании должны получить полное освобождения от уплаты налога на прибыль. Напомним, что в 2020 году президент предложил снизить эту ставку для всей отрасли с 20% до 3%, причем бессрочно. В этот раз она будет обнулена на три года, то есть до 31 декабря 2024 года. На этот же срок были «отключены» все проверки – на два года дольше, чем весь остальной российский бизнес.

Была предложена возможность по ставке, не превышающей 3%, взять кредиты на продолжение работы и на новые проекты, были анонсированы новые гранты на создание отечественных решений.

Также были понижение тарифов на уплату страховых взносов (до 7,6%).

Владимир Путин согласился предоставить сотрудникам отсрочку от военной службы, а компаниям будет упрощен наем иностранных работников: если иностранец заключил трудовой договор с IT компанией, то разрешено привлекать и использовать иностранных работников без получения соответствующего разрешения. Срок временного пребывания в РФ продлевается на срок действия заключенного трудового договора, но не более чем на 3 года с даты въезда в РФ.

Некоторые другие предложения, например, освобождение IT-специалистов от уплаты НДФЛ или льготная ипотека, удовлетворены не были. Как и об ипотечных кредитах под 5% для сотрудников IT-компаний.

Для того, чтобы воспользоваться всеми этими льготами, компания должна:

Во-первых, пройти аккредитацию. Как это делается, можно узнать на сайте минцифры.

Во-вторых, не менее 90% доходов организации должно поступать от разработки ПО и продажи собственных программных продуктов.

Некоторые виды доходов включаются в общий размер доходов, но не участвуют в определении доли доходов от деятельности в сфере ИТ. Например, выручка, полученная по договору уступки права требования (цессии) к заказчику услуги по разработке ПО. В общий объем доходов она включается, а в выручку от ведения деятельности в области ИТ – нет.

Отраслевые льготы – аграрии

3 марта стало известно о том, что правительство выделит 5 млрд рублей на кредитное субсидирование аграриям. Всего под программу попадет более 8 тысяч ранее выданных кредитов.

Еще министерство сельского хозяйства получит 25 млрд рублей на реализацию механизма льготного кредитования. Краткосрочные кредиты, истекающие в 2022 году, могут быть пролонгированы на год. Отсрочка платежей по выплате основного долга, приходящихся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года по ранее предоставленному льготному инвестиционному кредиту может быть принята при условии, что срок такой отсрочки не превысит 6 месяцев, а срок кредитного договора истекает в 2022 году.

Также правительство выделит 2,5 млрд рублей на компенсацию части затрат предприятий на производство хлеба. Новосибирская область, по словам главы регионального минсельхоза Евгения Лещенко, получит по этой статье как минимум 60 млн рублей.

Участники госконтрактов

4 марта были приняты определенные послабления для поставщиков по государственных контрактов. Прежде всего, это коснулось закупок лекарств: список препаратов, закупающихся по упрощенной схеме, будет использоваться до конца 2022 года в расширенном варианте.

Теперь по соглашению сторон допустимо изменение существенных условий контрактов в сфере государственных и муниципальных закупок (предмет, цена, срок, порядок оплаты и так далее). Изменение условий допустимо в отношении сделок, которые возникли до 1 января 2023 года;

В закон № 44-ФЗ были внесены новые положения о закупках у единственного поставщика до 31 декабря 2022 года. Организации получили право закупать лекарственные препараты, расходные материалы, медицинские изделия у одного поставщика. Поставщик может быть как отечественным, так и зарубежные страны, не вводившие антироссийские санкции и не имеющие российских аналогов.

Президент подписал данный закон 9 марта.

Территориальные льготы

Организациям были облегчены условия регистрации в свободной экономической зоне в Крыму и Севастополе: теперь для получения статуса участника достаточно будет иметь на полуострове филиал или представительство. Также инвестиционные проекты компании или предприятия, претендующего на этот статус, обязательно должны быть связаны с Крымом и Севастополем.

Были улучшены налоговые условия для новых организаций на Курилах при соблюдении ряда условий. Предприятие не должно иметь обособленных подразделений, находящихся за пределами территории Курильских островов, оно не может осуществлять посредническую деятельность, производство или переработку подакцизных товаров, добычу или переработку углеводородного сырья, вылов ценных видов ракообразных.

Взамен компания на 20 лет освобождается от уплаты земельного, транспортного и имущественного налога, а также налога на прибыль и получает пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%.

Амнистия капиталов

С 14 марта 2022 года по 28 апреля 2023 года проходит четвертый этап амнистии капиталов, в ходе которого был введен ряд послаблений.

Во-первых, уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин в крупном либо особо крупном размере, уклонение от уплаты налогов и сборов – все это больше не подлежит уголовной ответственности.

Во-вторых, непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, а также нарушения валютного законодательства освобождаются от административной ответственности.

В-третьих, несвоевременная уплата налога и непредставление декларации освобождается от налоговой ответственности.

Также данный этап предполагает возможность декларирования наличных денежных средств, а вместо ценных бумаг в законе появится определение «финансовые активы», что позволит легализовать не только акции или облигации, но и производные финансовые инструменты – фьючерсные контракты, опционы и так далее.