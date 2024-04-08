Ресторатор Денис Иванов будет развивать рамен-изакая бар KU по франшизе

Как стало известно «Континенту Сибирь», в апреле начнется старт продаж франшизы рамен-изакая бара KU ресторатора Дениса Иванова. Продвижение франшизы доверили агентству 20х80 Александра Долгова, который является основателем федеральной сети закусочных Cheburek.me.

Информацию о том, что в апреле состоится старт продаж франшизы рамен-изакая бара KU, «Континенту Сибирь» подтвердил генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин и основатель агентства 20х80 Александр Долгов.

Напомним, что рамен-изакая бар KU был открыт в Москве в сентябре 2017 года. Заведение расположилось на первом этаже отеля «Азимут» на Смоленской площади. Сейчас в Москве работает уже 4 таких заведения. В основе меню KU – блюда традиционной японской кухни, в частности, основной акцент сделан на различных вариациях супа рамэн и гедза (обжаренные пельмени с начинками).

По данным сайта KU, инвестиции в открытие ресторана площадью от 180 кв.м составляют 54,765 млн. рублей с окупаемостью до 29 месяцев и рентабельностью от 22%. В свою очередь вложения в запуск корнера на фудкорте площадью около 50 кв.м. составляют 17,125 млн. рублей с окупаемостью до 26 месяцев и рентабельностью от 17%.

Ранее в одном из своих публичных выступлений Денис Иванов говорил, что пришел к мысли о том, что еще в 2012 году было целесообразнее начинать развивать свои заведения по франчайзингу вместо того, чтобы вкладывать деньги только в собственные ресторанные проекты.

Напомним, что 31 марта Вячеслав Дзюба, руководивший новосибирскими ресторанами Дениса Иванова, объявил в соцсетях о том, что переехал в США. Его сменил Семен Петренко, занимавший до этого позицию исполнительного директора ресторанов Дениса Иванова. До этого он работал операционным директором и директором по производству в сети «Вкусно и точка» (ex-McDonalds), принадлежащей новокузнецкому бизнесмену Александру Говору. Кроме Вячеслава Дзюбы свою должность в связи с переездом в США также покинул директор по маркетингу ресторанов Дениса Иванова Сергей Братищев.