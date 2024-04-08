Ресторатор Денис Иванов будет развивать рамен-изакая бар KU по франшизе

Как стало известно «Континенту Сибирь», в апреле начнется старт продаж франшизы рамен-изакая бара KU ресторатора Дениса Иванова. Продвижение франшизы доверили агентству 20х80 Александра Долгова, который является основателем федеральной сети закусочных Cheburek.me.
Информацию о том, что в апреле состоится старт продаж франшизы рамен-изакая бара KU, «Континенту Сибирь» подтвердил генеральный директор сети ресторанов Дениса Иванова Артур Ганагин и основатель агентства 20х80 Александр Долгов.
Александр Долгов является основателем федеральной сети закусочных Cheburek.me (свыше 375 точек), сооснователем федеральной сети студий лазерной эпиляции Laserlove (более 230 студий), ИТ-сервиса Postilla, агентства 20х80, учредителем сети стритфуда «Сеньор Денёр»,.
В свою очередь агентство 20х80, в настоящее время возглавляемое Ильей Мангазеевым, занимается продвижением и продажей франшиз. Среди компаний сферы общепита речь идет в том числе о сети стритфуда «Пончиковая», сети кофеен Green House, сети кофеен-кондитерских I Dolci.
Напомним, что рамен-изакая бар KU был открыт в Москве в сентябре 2017 года. Заведение расположилось на первом этаже отеля «Азимут» на Смоленской площади. Сейчас в Москве работает уже 4 таких заведения. В основе меню KU – блюда традиционной японской кухни, в частности, основной акцент сделан на различных вариациях супа рамэн и гедза (обжаренные пельмени с начинками).
По данным сайта KU, инвестиции в открытие ресторана площадью от 180 кв.м составляют 54,765 млн. рублей с окупаемостью до 29 месяцев и рентабельностью от 22%. В свою очередь вложения в запуск корнера на фудкорте площадью около 50 кв.м. составляют 17,125 млн. рублей с окупаемостью до 26 месяцев и рентабельностью от 17%.
Ранее в одном из своих публичных выступлений Денис Иванов говорил, что пришел к мысли о том, что еще в 2012 году было целесообразнее начинать развивать свои заведения по франчайзингу вместо того, чтобы вкладывать деньги только в собственные ресторанные проекты.
Напомним, что 31 марта Вячеслав Дзюба, руководивший новосибирскими ресторанами Дениса Иванова, объявил в соцсетях о том, что переехал в США. Его сменил Семен Петренко, занимавший до этого позицию исполнительного директора ресторанов Дениса Иванова. До этого он работал операционным директором и директором по производству в сети «Вкусно и точка» (ex-McDonalds), принадлежащей новокузнецкому бизнесмену Александру Говору. Кроме Вячеслава Дзюбы свою должность в связи с переездом в США также покинул директор по маркетингу ресторанов Дениса Иванова Сергей Братищев.