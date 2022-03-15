14 марта в 00:00 Роскомнадзор заблокировал доступ в Instagram. Из-за популярности соцсети многие пользователи стали использовать VPN-сервисы (виртуальную частную сеть) для обхода блокировок. Все выходные (12 и 13 марта) российский сегмент Instagram был наполнен QR-кодами с аккаунтами ВКонтакте, каналами Telegram (правда, большинство без ссылок, потому что сканировать умеют их лишь единицы) и парадом фото и видео прощаний с соцсетью. Чем чревата сложившаяся ситуация, и что делать бизнесу – в колонке.

Что происходит с рекламой в соцсетях?

Малый бизнес уже в полной мере испытал на себе запрет на запуск таргетированной рекламы в Instagram, которая обеспечивала львиный поток клиентов. Не работает также Google Ads. Получается, что запуск рекламы сейчас возможен в системах Яндекс, myTarget (ВКонтакте, Одноклассники, Mail.ru) и отдельно во ВКонтакте. Вероятнее всего после стабилизации можно будет работать и с TikTok.

Но основные бюджеты были сфокусированы на заблокированных системах. Из-за лучших алгоритмов и концентрации платежеспособной аудитории, конверсии (заявки) в этих соцсетях были дешевле. Многие прогнозируют рост стоимости переходов/конверсий из-за перетекания бюджетов в российские соцсети и перегрева аукционов.

Что в этой ситуации делать бизнесу?

Прежде всего нужно разобраться в следующих моментах.



Принципы медиа-потребления контента (фото, видео, тексты) на площадках. Telegram – это прежде всего мессенджер, и там потребляют текстовые заметки. Текст перекрывает фотографии при открытии, видео нужно скачивать (в условиях ограниченного мобильного трафика и заполненной памяти на телефоне это неудобно). Во ВКонтакте все еще не так популярны истории. Instagram используют с помощью VPN, но как долго это продлится? Поэтому важно ответить себе на вопрос: «Как будут реагировать пользователи новой площадки на текущий контент вашего продукта/услуги?».

Доступные инструменты площадки. Все пошли в Telegram, но там нет доступной таргетированной рекламы. Входной порог начинается от 10000 евро у агентств реселлеров, а доступного малому бизнесу инструмента таргетинга там нет. Можно размещать рекламу в каналах, но локальных (городских) каналов практически нет, а статистика по просмотрам легко накручивается.

Где есть потенциал для роста? Нужно спокойно взвесить текущие позиции соцсетей, вашего продукта и определить стратегию работы с аудиторией. Одна из самых популярных — AARRR (привлечение, активация, удержание, желание заплатить, желание рекомендовать). Необходимо оценить, можно ли (и за какие деньги) привлекать аудиторию, как активировать, как удерживать внимание, как вызвать желание заплатить, и на какой конкретной площадке порекомендовать. Затем оценить по методике SWOT-анализа: как ваш продукт/услуга будет выглядеть в соцсети. И по итогам принять решение по распределению ресурсов.

Но ответ уже есть сейчас: если вы работали в Instagram, и у вас локальный бизнес — нужно сосредоточиться на ВКонтакте и Одноклассниках, если продаете по всей России — на ВКонтакте, Одноклассниках и Telegram.

Instagram заблокирован, но все под VPN

Для простых пользователей Instagram без рекламы (в России нельзя запускать рекламу) выглядит привлекательнее, чем ВКонтакте, Telegram или другие площадки, поэтому может сложится впечатление, что для компаний стоит продолжать работать в соцсети без потери связи с аудиторией. Но это далеко не так.

Несколько фактов о VPN:

Многие из 80 000 000 миллионов пользователей Instagram не будут устанавливать VPN — не захотят или не смогут; Многие из тех, кто установил VPN, пользуются бесплатными инструментами с 7-30 дневным пробным периодом или ограничением по трафику, значит в скором времени (1 — 1,5 месяца) доступ к сервисам будет ограничен; Платный зарубежный VPN можно оплатить с помощью карт Visa / MasterСard, которые не принимаются за рубежом. Возможны санкции VPN-сервисов c отказом обслуживания пользователей из РФ, некоторые перестали принимать карты российских банков и регистрации от пользователей из России; Роскомнадзор планировал еще в декабре 2021 блокировать популярные бесплатные VPN-сервисы, что сделает обход ограничений недоступным.

Можно сделать вывод, что сегодня и в перспективе месяц-полтора, мы будем наблюдать снижение активности в Instagram.

Есть ли риски продолжать работать в Instagram и публиковать там контент?

Однозначного ответа на вопрос «Есть ли риск публиковать контент в Instagram?» не будет, пока не получены разъяснения от Генеральной прокураторы.

На текущий момент ведение аккаунта в этой соцсети не создает состава правонарушения. Однако, если смотреть на перспективу двух недель, Генпрокуратура уже направила в суд заявление о признании Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской организацией. Скорее всего, решение будет положительным, значит, скоро аккаунт нельзя будет продвигать не только через рекламную сеть, но и в других каналах (размещать иконку Instagram на сайте, в приложении, оффлайн-магазине и пр.), иначе — штраф за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.

Любые платежи с конечным бенефициаром в лице Meta (хоть через 20 посредников), скорее всего, могут быть признаны финансированием терроризма и экстремизма, а это уже уголовная ответственность. В принципе, все коллеги рекламного рынка сходны в мнении, что риски существенны и рекомендуют бизнесу прекратить ведение аккаунтов в соцсетях Meta до принятия решения судом.

Вывод: Принимать решение о работе в Instagram стоит после заключения суда, назначенного на 24 марта. Ситуация может поменяться, но лучше минимизировать риски и подготовиться.

Для минимизации рисков мы рекомендуем приостановить работу в Instagram до разъяснений, потому что работа может нести в себе риски. Оставить ссылки на taplink с другими соцсетями бренда, скрыть или удалить ссылки на соцсети Meta, убрать логотипы Instagram, Facebook, WhatsApp с официальных сайтов, упаковки, рекламных и коммуникационных материалов.

Куда мигрировать из Instagram и почему?

Выстраивать коммуникацию в одной социальной сети рискованно, это следует из блокировок Twitter, Facebook, Instagram. Мы предлагаем выбрать в качестве основной социальной сети ВКонтакте — там есть множество инструментов для бизнеса. Дополнительно предлагаем зеркалировать контент в Telegram, Яндекс.Дзен. Обе платформы уже сейчас дорабатывают инструменты — Stories, подписки на аккаунты, агентства обсуждают снижение лимитов на минимальный запуск рекламы. Стоит попробовать и Одноклассники! По опыту нашего агентства, там есть продажи и эффективные рекламные инструменты. И да, аудитория там тоже есть!

По мере возможности использовать TikTok (когда будут разблокированы функции публикации и рекламы) — это самая быстрорастущая по количеству ежемесячной аудитории соцсеть (у Instagram — 79 млн, ВКонтакте — 67 млн, у ТикТок — 66 млн) и эти цифры непоказательны.

Важно понимать, как люди используют TikTok и ВКонтакте:

пользователи TikTok открывают приложение и фокусируются на экране для просмотра медиаконтента в ленте;

ВКонтакте открывают с компьютера и с приложения — слушают музыку, смотрят видео, переписываются в мессенджере и смотрят ленты.

Разница очевидна. Несмотря на большее количество аудитории ВКонтакте, большинство пользователей только слушают музыку и пользуются мессенджером, при этом у TikTok интерфейс оптимизирован для просмотра видео-контента, то есть у бизнеса больше шансов захватить внимание рекламой, чем во ВКонтакте.

При этом сам формат контента в TikTok на пике популярности (Клипы во ВКонтакте и Reels в Instagram – это копирование функционала) и китайская соцсеть задает тренд на стиль визуального контента, который повторяется всюду.

ВКонтакте — много активной аудитории, множество инструментов внутри сообществ (товары, чат-боты, клипы), отличные рекламные возможности, улучшение алгоритмов выдачи соцсетей, устаревший интерфейс. Нет рисков блокировки.

Telegram — популярный мессенджер с высоким доверием, многие блогеры переходят в Telegram после блокировки Instagram и будут стимулировать приход новой аудитории. Telegram разрабатывает новые функции — stories, подписки, AR-маски, недавно появились реакции. Реклама ограничена размещениями в группах и официальной таргетированной рекламой с высоким заградительным порогом, но в скором времени порог снизится и станет доступным многим рекламодателям (Aitarget подтвердили информацию о работе по подключению Telegram в скором времени).

Яндекс.Дзен — платформа для блогеров и медиа от Яндекс. Этот канал бренды не используют для коммуникации в виду того, что были и есть более популярные. Но возможен разворот брендов в виду ограничений Google и можно рассматривать площадку, как формат Youtube с возможностью добавления текста и изображений.

Что мы в итоге рекомендуем и почему?

1) Мы считаем, что основной соцсетью станет ВКонтакте (инструментарий, рекламные возможности, усилия ВКонтакте по привлечению блогеров на площадку).

Что делать уже сейчас: во ВКонтакте стоит оформить сообщества, подготовить стартовые публикации-знакомства, настроить внутренние инструменты — товары, сюжеты (аналог highlights). Настроить и подключить чат-ботов, настроить инструменты отслеживания комментариев и обращений в сообщения сообщества. Начать тестировать таргетированную рекламу, чтобы оценить эффективные креативы и стоимость целевых действий. Пробовать Одноклассники, ведь туда конкуренты быстро не пойдут.

2) Мы считаем, что стоит завести аккаунт в Telegram и дублировать туда контент из основной соцсети, чтобы была возможность развернуть рекламную кампанию, когда минимальный порог входа станет ниже. Дублировать контент также стоит потому, что скоро будут внесены доработки в функциональные особенности мессенджера, которые могут сильно изменить восприятие контента в ленте.

Что делать уже сейчас: зарегистрироваться в Telegram и зеркалировать контент в эту социальную сеть.

3) Вести аккаунт TikTok (когда публикация будет разблокирована), если есть бюджет на видеосъемку. Сейчас — это самая популярная визуальная соцсеть. Важно соблюдать принципы контента и рекламы:

— отказ от глянцевой идентичности. TikTok — это мобильная съемка, отсутствие продажи продукта/услуги в лоб;

— готовность компаний к экспериментам в создании контента — это площадка с искренним контентом.

Что делать уже сейчас: зарегистрировать аккаунт и зеркалировать видео-контент, если такой был снят, корректировать новые съемки с учетом использования в TikTok.

Самое главное — это принять следующее: того Instagram для малого бизнеса, который был раньше, уже не будет. Он останется для пользователей с VPN, но для бизнеса инструментов в нем почти не осталось: таргетированной рекламы нет, блогерам нецелесообразно вкладывать в аккаунт, а для компаний велики риски претензий со стороны государственных органов даже при работе с блогерами или постинге, если соцсеть признают экстремистской организацией.

Выводы

1) Рекомендуем переводить коммуникацию во ВКонтакте и Telegram прямо сейчас: оформлять сообщества и каналы, наполнять контентом, настраивать базовые инструменты площадок и внедрять более сложные: чат-боты, рассылки и подписки, тестировать таргетированную рекламу во ВКонтакте, пробовать размещения в популярных локальных или тематических каналах Telegram и сообществах ВКонтакте.

2) Пробуйте Одноклассники, если ваш продукт/услуга востребованы для аудитории 35+.

3) Присматривайтесь к TikTok, как к потенциальному лидеру. После стабилизации ситуации он займет первое место среди визуальных соцсетей (в январе 2022 за месяц были следующие показатели среди пользователей: ВКонтакте 67 млн, TikTok 65 млн, Instagram 79 млн). Для демонстрации товаров придется разрабатывать стратегию представления товаров и услуг в формате видео и осваивать новые алгоритмы, а можно и просто использовать таргетированную рекламу (минимальный бюджет от 5000 рублей за кампанию). При этом соцсеть с китайскими корнями сотрудничает с госрегуляторами и вероятно избежит блокировки. Эксперты рекламного рынка также выражают мнение, что TikTok может стать основной соцсетью на замену Instagram. В России визуальный контент всегда был популярнее текстовых форматов Facebook и Twitter.

4) Для бизнеса с долгим циклом сделки нужно переписывать CJM (карту пути покупателя) с учетом новых реалий и каналов, настраивать аналитику так, чтобы создавалось несколько точек контактов с аудиторией.