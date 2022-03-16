Вслед за мэрией Новосибирска заявление «Опоры России» о поддержке малого и среднего бизнеса прокомментировал губернатор области Андрей Травников. Напомним, что организация еще 3 марта предложила наложить мораторий на снос малых торговых объектов.

«Я говорил с мэром по этому вопросу. От себя могу сказать, что я полностью поддерживаю позицию «Опоры России». При всех недостатках нестационарных торговых точек, имеющихся на улицах Новосибирска, сейчас, наверное, не время для форсирования работы», – прокомментировал Андрей Травников.

По его словам, малый бизнес сейчас серьезно нуждается в поддержке со стороны власти. И мораторий на подобные действия, как и в целом снижение давления, может стать действенным и притом не требующим бюджетных расходов инструментом поддержки.

Тогда как на снос «лишних» киосков к открытию молодежного чемпионата мира по хоккею в городском бюджете требовалось 12 млн рублей.

Представители департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска прокомментировали ситуацию так: «В настоящее время предложения находятся на рассмотрении. Для выработки мер поддержки необходима корректировка действующих нормативных правовых актов».