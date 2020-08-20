Недавно я запустил свой первый в жизни судебный процесс, в котором я являюсь истцом. Ответчиком выступает мой уже бывший франчайзи. Бывшим он стал после того, как открыл по нашей технологии точку под другим брендом. В своей колонке я бы хотел поговорить о том, в чем заключается обратная сторона владельцев франшиз, насколько защищены их права, и причем здесь библиотека.

Я не буду называть личности и хочу привлечь внимание к самой проблеме франчайзинга в России с точки зрения собственников франшиз. Итак, месяц назад мы узнали, что наш партнер открыл в своем регионе четвертую точку, но под своим брендом.

Почему не открыл под нашим? Видимо, решил, что, обладая технологией, используя весь накопленный опыт, пройдя недавно закрытое обучение для топовых партнеров, он уже может сделать этот сам.

Зачем? Я не знаю. Наверное, ему очень хотелось открыться в другом городе, где уже работал другой наш партнер. А запуститься под нашим брендом мы не давали возможности. Это то, как я хочу думать. На самом деле, считаю, у него есть свои причины.

Как мы поняли, что это он? Прежде всего, прайс нового салона на 100% соответствовал нашему — и цены, и позиции, слово в слово. Более того, там было написано «Библиотека», а это отличительная черта именно нашей сети. Когда-то в 2018 году у Киры (моя супруга и по совместительству партнер) была идея буккроссинга в студии. Тогда эта идея не прижилась, но сама надпись «Библиотека» осталась. И любой, кто копировал это, не особо думал, что значит это слово. Но именно оно не оставляло иллюзий, что речь может идти о простом совпадении.

Мы сначала не поверили в происходящее. И не хочется в это верить — мы же партнеры, а поступать таким образом по меньшей мере неэтично. Да и в заключенном договоре на подобные действия налагался прямой запрет. Мы провели полное расследование, и только полностью убедившись, что наша интеллектуальная собственность была скопирована, я пишу эту колонку.

Что будет с нашим партнером? Расторжение договора и суд. В нашем договоре прописан штраф в размере 1 000 000 рублей. Думаю, столько не будет. Будет упущенная прибыль, так как партнер открывал точку под другим брендом, но в соответствии с соглашением должен нам паушальный взнос. Наши убытки, оттого что, запустив точку в другом городе, он не открыл там, где мы договаривались.

В этой ситуации, честно говоря, чувствуешь себя так, как будто подаешь в суд на своего друга или брата. Вроде и правда на твоей стороне, но как-то неуютно. Те, у кого в семье были наркоманы, выносящие на продажу мебель из квартиры, должны понять. Хочется помочь, а не знаешь, как.

Я когда-то думал, что сделаю франшизу выгодной для тех, кто открывается: небольшое роялти в размере 10–15 тысяч рублей с точки в месяц, огромная база знаний. Мы хотели, чтобы партнеру было комфортно платить небольшие понятные деньги. Но практика показывает обратное: количество сервисов растет, а ценность их в глазах партнеров падает. Теперь за эти деньги мы предоставляем таргетолога, дизайнера, аккаунт-менеджера, отдельный сайт, настройку воронки в АМОCRM, безлимитное обучение всех сотрудников, поддержку врача и косметолога, контент-планы для соцсетей, таргетолога в VK, юридическую помощь. И все равно «это дорого». А как только мы запрашиваем партнеров о количестве внедренных инструментов, то в ответ слышим цифру в 30–40%.

В 2019 году, проходя не одну сотню проверок, я открыто предлагал участникам нашей франчайзинговой сети сменить бренд, спастись от нападок и сохранить бизнес. 96% остались с нами. Я лично очень ценю это партнерство и хочу его сохранить!

Партнеру, о котором идет речь, я не звонил. Если позвонить, уверен, он будет оправдываться, а потом подаст встречный иск, попросив вернуть вложенные деньги. Это стандартная практика, и мы понимаем, что делать. Моя позиция максимально жесткая — я хочу получить максимальный штраф и сделать судебный процесс показательным. А как бы вы поступили? И что делать, чтобы такого не было?

Возникает вопрос: франчайзинг — это ограничение или свобода?

Для одних я злой франчайзер и не понимаю, что мои франчайзинговые партнеры — свободные люди, которые, как дети, выпорхнут из гнезда. Всячески нарушаю их права, и все что хочу — обмануть и заработать. Негодяй!

Для других я правильно поступаю. Это предатели, с ними так и нужно, никакой жалости!

Я знаю, что существующие партнеры после огласки этой ситуации начали переживать и говорить за спиной нелестные слова в мой адрес.

У нас ведь в России как-то так принято отмазать от лишения прав, не уплатить налоги или придерживаться принципа «казенное — значит ничье», который идет со времен Союза.

К сожалению, мы так воспитаны — с минимальным уважением к чужому труду и интеллектуальному праву. И считается, что ты красавчик, если нарушитель, но избежал наказания. Такая вот «воровская романтика». Только последние года два научили нас платить за фильмы и музыку и показали, что платить за чужой труд — это норма.

Почему же я хочу со своих теперь уже прошлых партнеров взыскать максимальную сумму, которая составляет несколько миллионов рублей?

Партнер при заключении договора очень просил об эксклюзиве на регион, предлагая нам не пускать туда никого, просил год. Мы прописали это в договоре и пожали руки. Прошло полтора года, и реализовывать намеченные планы он не начал. Когда у нас пришла заявка на город, мы связались с ним. В ответ услышали: «Сам запуститься пока никак не могу, но других не пущу». Он попросил оставить за ним право на запуск. Попросил рассрочку на оборудование, за которое у нас сформировалась дебиторская задолженность. Мы выясняем, что все ресурсы потрачены на открытие точки под другим брендом в городе, где уже работает наш партнер, по нашим технологиям с полным копированием всего, слово в слово.

Мое мнение.

— Хочешь набить все свои шишки — открывайся изначально сам.

— Никто никого не заставляет ничего покупать, каждый сам принимает решения.

— Если во франшизе написан запрет на использование интеллектуальной собственности, прими этот факт, не принимаешь — обсуди это до подписания.

— Можешь открыть бизнес в любой другой нише, использовать опыт. Это логично — научился на индустрии красоты в одной нише, открой в другой.

— Ты свободный предприниматель, и во франшизе заложен опыт сотен таких, как ты. Используй их опыт, чтобы зарабатывать больше.

— Не все франшизы развиваются и растут — смотри на личность основателя и команду, тебе должны нравиться эти люди.

— Хочешь свой бизнес — сыграй в открытую и прямо скажи о том, что хочешь, но не за спиной.

— Общаясь с сотней предпринимателей, которые развивают франчайзинг в России, я понимаю, что основная их забота — не делать продукт лучше, а делать продукт так, чтобы партнеры от них не ушли, сменив вывеску.

— Казнить нельзя помиловать.

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