Новосибирский суд избрал меру пресечения второму фигуранту дела экс-главы отдела экономической безопасности МВД Новосибирской области Владимира Вялкова. Мужчину обвиняют в посредничестве при передаче взятки бывшему полицейскому.

Как сообщает управление Судебного департамента в Новосибирской области, суд 12 апреля избрал меру пресечения в виде в виде запрета определенных действий Денису Арисову, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Арисов проходит по делу экс-главы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова, которому сегодня суд избрал более строгую меру пресечения.

Напомним, задержанного днем ранее при участии ФСБ Вялкова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере от коммерсантов за покровительство при изготовлении контрафактного алкоголя. В эту пятницу суд арестовал экс-полицейского до 9 июня.

Ранее мы рассказывали, что экс-начальник новосибирского ЦОДД не смог обжаловать приговор.