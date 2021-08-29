Вслед за «Ёбидоёби» националисты устроили троллинг новосибирской сети Cheburek.me

Основатель сети Cheburek.me Александр Долгов пожаловался в своем Instagram-аккаунте на атаку организованной группы интернет-пользователей, предположительно, имеющих отношение к создателю радикального националистического движения «Мужское государство» Владиславу Позднякову.

В качестве доказательства интернет-атаки на Cheburek.me создатель сети Александр Долгов привел скриншоты однотипных негативных отзывов о компании, в которых косвенно упоминается реклама, запущенная в конце 2019 года. В ней чебуреки Cheburek.me рекламирует афроамериканец. В отзывах и комментариях содержатся достаточно резкие негативные отзывы о продукции и сервисе сети с нескрываемым расистским подтекстом. По этическим соображениям редакция «Континента Сибирь» не может привести примеры этих отзывов. Компания закрыла комментарии в своем Instagram-аккаунте, однако они до сих пор остаются на странице Cheburek.me на сервисе Flamp – разные аккаунты и один ник, Тайный Флампер.

Ранее Александр Долгов публично поддержал коллег-бизнесменов, основателей международной сети доставки суши «Ёбидоёби» Дмитрия Прадеда и Константине Зимена, чье предприятие также подверглось интернет-атаке. «Саша, как обычно, всех защищает. Его коллег по общепиту захейтили за рекламу. Что сделал Саша? Пустился защищать. Мол, несправедливо же. Что сейчас происходит? Ему звонят с незнакомых номеров и сбрасывают вот уже 57 раз. В Cheburek.me поступают анонимные заказы, угрозы в комментах. В telegram-аккаунте одном выложили ссылку на него (Instagram-аккаунт Cheburek.me – «КС») с лозунгом «мочите». А все из-за рекламы 2019 года чебурека с темнокожим», — написала в своем Instagram-аккаунте супруга Александра Долгова, сооснователь Cheburek.me Кира Долгова.

Напомним, 14 августа в социальных сетях «Ёбидоёби» появилась новая реклама с участием афроамериканца , 24 августа рекламная кампания продолжилась. После появления второй рекламы под постом стали появляться негативные комментарии. Предположительно, их организатором может выступать создатель незарегистрированного движения «Мужское государство», декларирующего идеи патриархата и национализма, Владислав Поздняков.

В декабре 2018 года Владислав Поздняков был осужден на два года условно по статье 282 УК РФ за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам», позднее приговор был отменен. Как рассказал «Континенту Сибирь» управляющий сети «Ёбидоёби» в Новосибирске Сергей Измайлов, после угроз националисты перешли к тактике нанесения сети неприемлемых экономических потерь через осуществление множества ложных заказов, которые после доставки отказывались принять и оплатить. В итоге сеть была вынуждена публично извиниться за размещенную рекламу.

Компания Cheburek.me (ЧебурекМи) — сеть закучсочных, специализирующаяся на чебуреках — основана в 2019 году новосибирскими бизнесменами Александром и Кирой Долговыми. Сейчас под торговой маркой Cheburek.me работают более 150 точек по России и СНГ, 9 из них представлены в Новосибирске. Бизнес Cheburek.me развивается, в основном, на условиях франшизы.