На фоне стремительно разворачивающихся событий, которые бьют по экономике России, ежедневно нарастает актуальность экстренных инструментов помощи секторам, обеспечивающим занятость населения и пополнения региональных и российского бюджетов. «Континент Сибирь» поговорил с депутатами Госдумы от Сибирского федерального округа об усилиях, которые власти и активные профессиональные сообщества предпринимают для поддержки бизнеса в сегодняшних условиях.

Почти две недели в авральном режиме правительство и деловые сообщества пытаются минимизировать последствия санкционного урона российской экономике. Пакет мер федерального правительства по поддержке бизнеса предусматривает точечные бюджетные ассигнования, субсидии и компенсацию расходов в рамках целевых программ. Также законодатели одобрили новый этап амнистии капитала, установили мораторий на проверки предприятий. Власти анонсировали выделение дополнительных средств из казны на поддержку сельхозпроизводителей. Кроме того, аграрии получат отсрочку по уплату налогов, а строительная отрасль — ускорение предоставления земельных участков, упрощение разработки градостроительной документации, процедур проведения публичных слушаний и регистрации прав на готовые объекты.

Вклад в разработку инструментов, призванных помочь сохранить работоспособность и эффективность работы бизнеса в депрессивных условиях, активно вносят и деловые сообщества. В подготовке правительственных предложений принимала участие, в том числе, «большая четверка» деловых общественных организаций — «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленная палата.

«Континент Сибирь» подробно писал об «операции» новосибирского отделения «Опоры России» по спасению малого бизнеса. Член бюджетного комитета Государственной думы Виктор Зубарев (ЕР, избран от Красноярского края) обратил внимание, что идеи новосибирской структуры вошли в федеральный пакет ОР. В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» парламентарий позитивно оценил инициативность деловой организации и отметил, что предложения подвергнутся более глубокому анализу при подготовке региональных и муниципальных нормативных актов по поддержке МСП (малого и среднего предпринимательства).

«Непростое время требует быстрых, но выверенных решений. Сегодня важно максимально облегчить работу малым и средним предпринимателям, дать все возможности для стартапов в высокотехнологичных отраслях. Список мер может быть самый обширный — от налоговых каникул и займов под минимальные проценты до упрощения процедур сертификации продукции. Они должны быть не только на федеральном, но и на региональном уровне. Если малый и средний бизнес не играет особой роли в формировании бюджета территории, нужно дать ему шансы на спокойное развитие. Год, три, пять лет, если потребуется», — рассуждает Виктор Зубарев.

Парламентарий напоминает, что МСП зачастую — основной налогоплательщик в небольших городах и райцентрах. С его точки зрения, региональный центр должен иметь это в виду при распределении бюджета, и при необходимости поддержать зависимые территории. «К примеру, в Красноярском крае в 2020-2021 годах под давлением коронавирусной угрозы, ставки по ряду региональных налогов были снижены, что позволило в целом пройти этот период без масштабных потерь. Сегодня главная стратегическая задача — защита нашей экономики. И здесь любые решения по снижению давления на малых предпринимателей послужат на благо и рынка труда, и на объемы оказываемых услуг и производственных показателей», — резюмирует депутат Госдумы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев (ЕР, избран от Кузбасса) в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» обратил внимание на федеральную меру по пересмотру подхода к уплате транспортного налога. (С 10 млн рублей, а не с 3 млн рублей, как раньше). Депутат напомнил, что несколько лет шли дискуссии по отмене транспортного налога. Но условия санкций требуют принимать особенно взвешенные решения. «Да, нужно поддержать бизнес, но мы не можем одновременно ослабить региональные бюджеты, которым и так придется непросто. Транспортный налог как раз остается в регионе, и его отмена — это недополученные доходы, которые идут на содержание, в том числе, дорожной инфраструктуры. Чем его заменить? Повышением акцизов на топливо? Но для потенциала перевозок транспортный налог решающего значения не имеет, для перевозчиков гораздо большую роль играет стоимость топлива, которую сегодня как раз хотелось бы сдержать», — аргументирует свою позицию в разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» Павел Федяев.

Он подчеркнул, что транспорт постепенно переходит на газ, на электричество, что со временем должно привести к сокращению доли акцизов. «В сфере транспорта стимулирующими мерами могут стать упрощение процедур, усечение избыточных, задублированных норм законодательства, «заморозка» пеней, штрафов и налоговых платежей, продление сроков обязательств. Например, продление срока, в течение которого должны быть сертифицированы технические средства обеспечения транспортной безопасности», — рассуждает парламентарий об идеях по дальнейшей поддержке бизнеса.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов («Новые люди», Республика Бурятия, Якутия, Иркутская область, Красноярский, Алтайский край) в беседе с редакцией приветствует большое количество инициатив, выдвинутых правительством и общественными организациями. По его словам, они могут помочь российским предпринимателям не просто выжить и выдержать все испытания, а стать фундаментом нашей новой экономической реальности. «70 из 150 инициатив по поддержке российской экономики, сформулированных на прошлой неделе, направила партии «Новые люди». Среди них предложения о снижении налоговых и страховых взносов, поддержка импорта из дружественных стран, введение программы льготных кредитов, отмена многих административных барьеров и штрафов за 2021 год, фиксация акциз и пошлин и многое другое. Это комплекс первоочередных мер, который поможет преодолеть стагнацию и панику в российской экономике», — перечисляет парламентарий.

Он отмечает, что партия «Новые люди» поддержала первоочередной пакет мер правительства. «Но это только первый шаг. Раньше нам не хватало смелости раскрепостить экономику, мы боялись потерять стабильность. Сегодня же, когда терять нечего. Мы должны пересобрать нашу экономическую систему. Главный путь – дать людям максимальную свободу труда», — подчеркнул Георгий Арапов.

«Континент Сибирь» приглашает политиков, депутатов и деловое сообщество продолжить разговор о мерах по поддержке бизнеса, который оказался перед новым вызовом в связи со сложной геополитической обстановкой.