Рынок услуг в Новосибирске по результатам на I квартал 2024 года показал рост на 130% относительно аналогичного периода предыдущего года, выяснили аналитики «Авито Услуг». Сервис также назвал пятерку услуг, за которыми жители города чаще всего обращались в первые три месяца этого года.

Согласно данным исследования, предложение на новосибирском рынке услуг выросло на 130% относительно показателей I квартала 2023 года, а по сравнению с IV кварталом минувшего года рост предложения составил 108%. При этом спрос на услуги мастеров со стороны новосибирских потребителей за этот же период увеличился лишь на 56%, что не стало рекордным результатом — в том же Красноярске рост спроса оказался в 2,5 раза выше (+148%).

В I квартале 2024 года новосибирцы чаще всего обращались к бьюти-специалистам: самыми популярными стали услуги парикмахеров. На втором месте расположились грузоперевозки между городами, а на третьем — строительство домов под ключ. В топ-5 по популярности также вошли услуги визажистов и услуги по ремонту варочных панелей и духовок.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске начался капремонт моста через Ельцовку-2.