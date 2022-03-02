Компания Apple остановила продажи и ограничила работу своих сервисов в России

Американская корпорация Apple остановила продажи своей продукции в России. На территории страны также ограничена работа сервисов компании.

Об остановке продаж в России компания Apple официально заявила 2 марта. По сообщению компании, экспорт продукции был прерван ещё на прошлой неделе.

Производитель техники также ограничил использование своих сервисов на территории России.

«Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России. Мы отключили в Apple Maps демонстрацию трафика и информирование о происшествиях в качестве меры безопасности для украинских граждан», — говорится в официальном заявлении компании.

Напомним, накануне из-за валютных скачков поставки продукции в Россию остановила шведская компания Volvo. Кроме того, о приостановке отгрузок российским дилерам объявили BMW, Audi, Harley-Davidson и ряд других автомобильных марок.