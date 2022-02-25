В Сибири приостановлены отгрузки дилерам новых автомобилей ряда европейских марок

По словам опрошенных «Континентом Сибирь» региональных автодилеров, ряд европейских марок, среди которых Volkswagen, Audi, Skoda, Land Rover, Jaguar временно приостановили отгрузки официальным дилерам в России. О сроках возобновления поставок пока не сообщается.

Руководство российского дистрибьютора «Фольксваген Груп РУС» разослало письма дилерам, в котором сообщало, что в связи со сложной ситуацией останавливаются отгрузки автомобилей в адрес российских дилерских предприятий. Речь касается брендов Audi, Skoda, Volkswagen. Эту информацию «Континенту Сибирь» подтвердило двое региональных автодилеров указанных брендов. По данным опрошенных изданием участников рынка, аналогичные меры коснулись также и других европейских брендов, в частности Jaguar и Land Rover. Причиной послужили скачки валютных курсов.

Вместе с тем, ряд опрошенных «Континентом Сибирь» дилеров отметили, что сложившаяся ситуация не является уникальной для рынка, вспоминая о том, что такие случаи встречались и ранее при скачках курсов валют. «Для многих производителей «техническая» пауза по отгрузкам, которая может продлиться пару дней – это нормальное явление. Такое бывало и раньше, когда существенно менялся курс. Мы пока не чувствуем критичности в поставках», – отметил «Континенту Сибирь» генеральный директор «СТС-Автомобили» (официальный дилер Mercedes-Benz, Jeep в Новосибирской области) Павел Костенко, добавив, что к 28 февраля у дилеров вероятно будет более четкое понимание ситуации.

Ряд дилеров отметили «Континенту Сибирь», что работают в обычном режиме, и проблем с отгрузками не испытывали ни вчера, ни сегодня. Ажиотажа со стороны клиентов на фоне дальнейшего удорожания автомобилей пока не наблюдается. Беспокойство проявляют лишь некоторые клиенты, которые находятся в ожидании поставки своего автомобиля. Лишь один из опрошенных изданием дилеров сослался на то, что есть клиенты, готовые купить автомобиль в наличии просто, чтобы вложить деньги.

Также среди важных изменений на авторынке, произошедших за последние дни, можно отметить корректировку программ автокредитования банками. В частности по словам участников рынка, «Сетелем банк», входящий в состав Сбербанка, временно убрал выплату агентских вознаграждений для дилеров и оставил в своем портфеле программу автокредитования с наибольшей из предлагаемых ранее ставок.

Напомним, что по данным аналитического агентства «Автостат», количество выданных в 2021 году кредитов на покупку автомобилей в России стало вторым за всю историю наблюдений за сегментом автокредитования. Больше автокредитов было предоставлено банками только в 2013 году – 1 108,8 тыс. штук. Сильнее всего выдача автокредитов в 2021 году (среди 30 регионов-лидеров по количеству выданных автокредитов) по сравнению с 2020 годом выросла в Краснодарском крае (+42,9%), Иркутской области (+40,3%), Красноярском (+32%) и Ставропольском (+31%) краях, а также в Московской области (+24,5%).

Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.