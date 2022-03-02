BMW остановил производство в России и прекратил поставки автомобилей дилерам

Немецкий концерн BMW выпустил обращение, в котором заявил о приостановке поставок автомобилей на российский рынок, а также их локального производства на заводе «Автотор» в Калининграде.

«В связи с текущей геополитической ситуацией BMW Group приостанавливает поставки автомобилей на российский рынок, а также их локальное производство (в Калининграде — «КС»). Дальнейшие решения будут приниматься исходя из развития ситуации, – говорится в обращении BMW, размещенном в официальном аккаунте российского представительства марки в Instagram. – Мы делаем все возможное, чтобы в условиях ограниченных поставок запчастей в полной мере обеспечить выполнение гарантийных обязательств. Мы также продолжим сервисное обслуживание автомобилей с соблюдением всех стандартов BMW Group”.

По словам опрошенных «Континентом Сибирь» региональных дилеров BMW, пока дополнительной информации от дистрибьютора нет. Однако они подчеркнули, что речь идет о временной приостановке продаж новых автомобилей, а не об уходе марки из России.

На сегодня у BMW 3 официальных дилера в Сибири – «Медведь Холдинг» (представляет баварскую марку в Красноярске, Абакане, Новосибирске, Кузбассе, а также является утвержденным кандидатом в официальные дилеры в Барнауле), «БАРС» (представляет BMW в Омске и Тюмени), «АнгарА» (представляет BMW в Иркутске).

При этом, в прошлом году BMW провела тендеры по Тюмени и Барнаулу, которые выиграли действующие партнеры сети — «БАРС» и «Медведь Холдинг» соответственно. Омский «БАРС» в январе 2022 года запустил дилерский центр в Тюмени, а «Медведь Холдинг» первоначально планировал открыть салон в Барнауле в середине 2022 года, начав работы по реконструкции площадки. В настоящее время официального дилера в Алтайском крае у баварской марки нет.

Ранее BMW активно обсуждал планы по дальнейшему развитию в России в том числе и с региональными властями. Так, осенью 2021 года Штефан Тойхерт, на тот момент занимавший позицию главы российского представительства BMW, провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым. Стороны обсуждали возможность расширения взаимодействия по направлению электромобилей, возможность производственной кооперации с омскими машиностроительными предприятиями, сотрудничества в сфере химии и нефтехимии.

Стоит отметить, что ранее о приостановке продаж новых автомобилей в России объявляли в том числе Volkswagen, Skoda, Audi, Land Rover, Jaguar, Volvo, Harley-Davidson, Scania. В свою очередь Daimler объвил о прекращении сотрудничества с «КамАЗом». Конвейер «АвтоВАЗа» временно остановлен. Тем временем китайские автомобильные компании расширяют дилерскую сеть в Сибири: CHERY назначает четвертого официального дилера в Новосибирске, а также анонсировала запуск второго партнера в Кемерове.

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