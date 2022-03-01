Китайские автопроизводители наращивают свои позиции в Сибири

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Кемерове планируется запустить второй дилерский центр китайской марки CHERY. Им станет компания «Ай-Би-Эм», официально представляющая бренды KIA, UAZ в Кемерове и Skoda в Новокузнецке.

По словам PR-менеджера российского представительства CHERY Евгении Никитины-Кацарской, с компанией «Ай-Би-Эм» подписан протокол о намерениях, а открытие дилерского центра запланировано на май. Для CHERY это будет уже второй салон в Кемерове. Действующим дилером марки является компания «Дюк и К», в портфеле которой есть также бренд LADA.

В свою очередь «Ай-Би-Эм» является официальным дилером KIA, UAZ. В прошлом году компания открыла в Новокузнецке дилерский центр Skoda. В первой половине 2022 года дилер планировал запустить в Кемерове новые полнофункциональные салоны KIA, а также Jaguar Land Rover. Также «Ай-Би-Эм» развивает сеть салонов автомобилей с пробегом М53. Генеральным директором компании является Денис Пронин, председатель регионального совета ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД).

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2021 году в Кемерове было продано 271 новых автомобилей CHERY и 65 премиальной марки EXEED. За этот же период в Новосибирске было реализовано 870 новых автомобилей CHERY. Напомним, что в 2021 году в этом городе был открыт третий дилерский центр CHERY – его запустила компания «Сибтрансавто-Новосибирск», входящая в состав кемеровской ГК «Сибинпэкс». В свою очередь иркутский дилер CHERY – автоцентр «Кузьмиха» – открыл в 2021 году салон марки в Улан-Удэ. О перспективах китайских автомобилей можно прочитать в материале по ссылке.

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