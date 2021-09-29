Глава BMW в России обсудил с губернатором Омской области возможность освобождения от уплаты транспортного налога владельцев электромобилей

Губернатор Омской области Александр Бурков 28 сентября провел встречу с главой российского представительства BMW Штефаном Тойхертом. Стороны обсудили возможность расширения взаимодействия по направлению электромобилей.

Напомним, что Штефан Тойхерт занимает пост главы российского представительства марки с марта 2018 года. Как ранее отмечал старший вице-президент BMW Group по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы, Среднего Востока и Африки Хендрик фон Кюнхайм, показатели BMW в России за время работы Тойхерта стали лучшими за все время присутствия концерна в России. На этом фоне в июле было объявлено о том, что Штефан Тойхерт с 1 декабря займет пост вице-президента BMW AG по продажам на рынке Германии, а главой представительства станет Ирина Шрамко, ранее занимавшая позицию директора по продажам BMW в России.

В ходе визита в Омск Штефан Тойхерт принял участие в федеральном роад-шоу BMW Weekend, которое проводил совместно с дистрибьютором официальный дилер марки в Омске — автоцентр «БАРС». На этот раз Омск стал единственным городом Сибири, где проходило мероприятие такого формата.

Автоцентр «БАРС» является официальным дилером BMW в Омске с 2007 года. Помимо BMW в ее портфеле на сегодня бренды KIA и Hyundai. Дополнительный импульс развитию бизнеса в конце 2016 года придал новый собственник компании – известный омский бизнесмен Виталий Ольшанский. По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 1 полугодия 2021 года марка BMW заняла первое место по количеству продаж новых автомобилей среди премиум-брендов в Омской области. На ежегодной дилерской конференции BMW, прошедшей 18 февраля 2021 года, группа компаний «БАРС» получила серебро в номинации «Лучший дилер» по итогам 2020 года в категории продаж до 245 автомобилей. В тройку лидеров в целом по России в этой категории компания входит с 2018 года. Кроме того, по итогам 2017 года Виталий Ольшанский был признан «Управляющим года» по версии «BMW Group Россия». «Если собственник дилерского центра получает такую награду, это отчетливо говорит, что его деятельность привела к заметным результатам, и это то, к чему мы стремимся», – отмечал в интервью «Континенту Сибирь» глава BMW в России Штефан Тойхерт.

Также Штефан Тойхерт провел встречу с губернатором Омской области Александром Бурковым, в которой также принял участие учредитель автоцентра «БАРС» Виталий Ольшанский.



В ходе встречи Александр Бурков предложил рассмотреть возможность производственной кооперации с омскими машиностроительными предприятиями, сотрудничества в сфере химии и нефтехимии. «Так или иначе, я надеюсь, вы не потеряете связь с Россией в связи с вашим новым назначением (вице-президентом BMW AG по продажам на немецком рынке — «КС»). Мы бы хотели расширить сотрудничества с германской стороной. У нас на сегодня создана особая экономическая зона «Авангард», где мы могли бы предложить вашим инвесторам вести производственные проекты в рамках совместной работы с российскими компаниями», — отметил Александр Бурков. Его комментарий приводит пресс-служба губернатора Омской области.

Участники встречи также обсудили ситуацию на автомобильном рынке, растущую популярность электромобилей и перспективы машин на водороде. Штефан Тойхерт сообщил, что BMW вывел в этом году на российский рынок две модели электромобилей, продажи которых в стране, как и во всём мире растут, а вот стоимость год от года будет только снижаться, так как вектор электрификации машин развивают практически все производители автопрома, а пробег без подзарядки – увеличиваться. Глава российского представительства BMW поинтересовался у Александра Буркова планами региона по развитию сети зарядных станций для заправки электромобилей.

«У нас сейчас 17 таких терминалов, — отметил Александр Бурков. — На сегодня по данным госавтоинспекции в регионе зарегистрирован 301 электромобиль: каждый год на протяжении трёх лет прибавляется по сто машин».

Глава региона также сообщил, что министерством экономики Омской области разработан проект закона, который предусматривает освобождение от уплаты транспортного налога тех, кто приобретает легковые автомобили, оборудованные исключительно электрическими двигателями.

«Осенью хотим внести законопроект на рассмотрение областного парламента, где предлагаем освобождать от налога электромобили. Таким образом, надеемся стимулировать их приобретение и, соответственно, тем самым снижать нагрузку на атмосферу, уменьшая выбросы. Плюс мы уже подписали соглашение с сетевыми электрическими компаниями на установку таких терминалов для электрической зарядки автомобилей. Заинтересованных в этом инвесторов много. Все понимают, что электромобили — машины будущего. Это – частные инвестиции. Но если понимать потребности в этих терминалах дилеров автомобилей всех марок, то процесс создания терминалов можно регулировать, ускорять, если нужно, легче будет учитывать потребности не только города, но и в районах — где нужно и сколько зарядных станций. При министерстве строительства и транспорта области создана специальная рабочая группа, которая занимается этим направлением», — отметил Александр Бурков.

В свою очередь Штефан Тойхерт заявил, что Россия в плане развития электромобилей и машин на водороде имеет большие возможности, потому что там, где власти занимаются этими вопросами, задавая тон, потребители реагируют на это ростом покупок.

Напомним, что в апреле на КЭФ-2021 Сибирская генерирующая компания, «Россети-Сибирь», Сибирский федеральный университет (СФУ) и красноярский автодилер «Медведь Холдинг» (официально представляет BMW в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и Хакасии) подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, направленном на развитие электротранспорта.

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