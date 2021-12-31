Один из сибирских официальных дилеров BMW утрачивает свой статус

Как стало известно «Континенту Сибирь», российское представительство BMW не продлевает дилерский договор с барнаульской компанией «Дикси» с 1 января 2022 года. Новым партнером в Алтайском крае станет красноярский «Медведь Холдинг», уже представляющий марку в Красноярском крае, Хакасии, Кузбассе и Новосибирской области.

Напомним, что в июле 2021 года российское представительство BMW подвело итоги конкурса на право официально представлять марку в Алтайском крае. Победителем стал красноярский «Медведь Холдинг», который уже представляет BMW в Красноярском крае, Новосибирской области, Кузбассе и Хакасии.

Торжественная церемония открытия автоцентра в соответствии с корпоративными стандартами бренда BMW, по данным источников «Континента Сибирь», состоится в июле 2022 года. Территориально салон, по информации участников рынка, будет располагаться на улице Балтийской.

Единственным официальным дилером BMW в Алтайском крае на сегодня является компания «Дикси», учредителями которой являются бизнесмены Кирилл Бекетов и Павел Нечаев. Им также принадлежит компания «Анкор» (официальный дилер Renault в Барнауле) и «БС Авто» (официальный дилер Suzuki в Барнауле). Компания является одним из старейших официальных дилеров баварского бренда в Сибири и продает автомобили BMW из полнофункционального салона, построенного в соответствии со стандартами марки.

По информации Ассоциации европейского бизнеса в Алтайском крае по итогам 2020 года было продано 129 новых автомобилей BMW, а зарегистрировано, по данным «Автостат Инфо» – 206 новых автомобилей BMW. Таким образом, из сопоставления данных можно сделать вывод, что 37% жителей Алтайского края в течение 2020 года предпочли приобрести автомобили BMW не у официального дилера в своем родном регионе. Ближайшим к Барнаулу является официальный дилер в Новосибирске — «ЭлитАвто Сибирь» (входит в состав «Медведь Холдинга»), в котором также ранее подтверждали, что к ним обращаются в том числе и покупатели с Алтайского края, но это обычное явление для автобизнеса. За 3 квартала 2021 года, по информации Ассоциации европейского бизнеса, в Алтайском крае было продано 118 новых автомобилей BMW против 100 Mercedes-Benz и 219 Lexus. Для сравнения: в Красноярском крае за аналогичный период было продано 357, а в Иркутской области 135 автомобилей BMW.

PR-директор российского представительства BMW Василий Мельников подтвердил «Континенту Сибирь», что с 1 января «Дикси» перестанет быть официальным дилером марки. О том, продолжит ли «Дикси» оказывать по согласованию с дистрибьютором услуги по сервису автомобилей BMW до запуска в Барнауле «Медведь Холдинга», пока информации нет. «Континент Сибирь» планирует вернуться к этому вопросу после нового года. Вместе с тем, по данным instagram-аккаунта «Дикси» компания продолжит свою работу после 1 января.



Напомним, что с 1 января статус официального дилера BMW утрачивает также тюменская компания «Премиум Дина». Вместо нее представлять баварскую марку в Тюмени будет омский «БАРС», который откроет салон на площадке бывшего дилерского центра «Автоград» на улице Федюнинского.

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