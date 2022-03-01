Еще один европейский автомобильный премиум-бренд приостановил поставки новых автомобилей в России

Шведская компания Volvo, входящая в состав китайского концерна Geely, приняла решение приостановить продажи новых легковых автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру компании. Сибирские дилеры Volvo отметили, что пока не получали детальных пояснений от российского дистрибьютора по сложившейся ситуации.

«Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до дальнейшего уведомления», – отмечает ТАСС со ссылкой на представителя компании Бена Фулдса.

На сегодня дилерская сеть Volvo в Сибири включает в себя дилерские центры в Красноярске (ГК «Агат») и Иркутске (ГК «Первая Автоколонна»). Ранее компания также объявляла тендер по Новосибирску, в котором принимали участие местные дилеры. Салон планировалось открыть до конца июня 2022 года.

По данным «Автостат Инфо), в 2021 году в Красноярском крае было зарегистрировано 84 новых автомобилей Volvo, в Иркутске — 72 новых автомобиля Volvo.

Опрошенные «Континентом Сибирь» дилеры шведской марки пока не получили детальных пояснений от российского дистрибьютора по дальнейшему формату работы и пока находятся в ожидании.

Напомним, что ранее о приостановке отгрузок дилерам в России из-за валютных скачков также объявляли марки Jaguar, Land Rover, Audi, Skoda, Volkswagen. Ряд других марок применили менее жесткие меры (в случае Porsche, по словам одного из дилеров, речь о временной приостановке авторизации ПТС).

Ранее проходила информация о возможном принятии аналогичных мер по ряду брендов концерна Stellantis (Jeep, Chrysler, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen), однако в российском представительстве отметили, что работа осуществляется в штатном режиме, но в компании ежедневно следят за ситуацией и будут держать в курсе изменений.

Что касается отечественных заводов, то 28 февраля был временно остановлен конвейер «АвтоВАЗа». В этот же день немецкий концерн Daimler объявил о приостановке сотрудничества с «КамАЗом». Ранее шведская Scania объявила о прекращении поставок в Россию грузовых автомобилей и запчастей.

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