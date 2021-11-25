Красноярские дилерские центры Porsche и Volvo сменили собственника

Завершена сделка по продаже нижегородскому холдингу «АГАТ» красноярской группы компаний «ББР-Авто», официально представляющей в регионе бренды Bentley, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo.

О том, что покупателем «ББР-Авто» станет крупный региональный холдинг «АГАТ», «Континент Сибирь» со ссылкой на источники сообщал в начале ноября. На тот момент учредители ООО «АГАТ АВТО» Алексей Мамочкин (73,5%), Алексей Маковей (17%) и Галина Бородина (9,5%) стали владельцами юрлиц ООО «Алмаз» (официальный дилер Jaguar Land Rover) и ООО «Кристалл» (официальный дилер Bentley). 24 ноября, как свидетельствует из данных системы Rusprofile, сменили своих собственников ООО «Янтарь» (официальный дилер Volvo) и ООО «Сапфир» (официальный дилер Porsche). Таким образом, сделка была завершена.

Аналитики Crest Precise оценили «Континенту Сибирь» стоимость «ББР-Авто» в сумму от 650 до 750 млн рублей, аналитики «ФИНАМ» – в сумму от 570 до 682 млн рублей.

Напомним, что ГК «ББР-Авто» была образована в середине 2018 года после ухода с рынка группы компаний «Крепость» Александра Кангуна. На сегодня организации группы «ББР-Авто» (ООО «Кристалл», ООО «Сапфир», ООО «Янтарь», ООО «Алмаз») являются официальными дилерами Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo в Красноярском крае. По марке Bentley «ББР-Авто» является единственным официальным дилером за Уралом, по марке Volvo — одним из двух дилеров во всем Сибирском федеральном округе, по Porsche – одним из трех дилеров в СФО. Наиболее конкурентная ситуация наблюдается по Jaguar и Land Rover – по этим маркам у покупателей автомобилей указанных марок есть альтернативный вариант в самом Красноярске – «Арсенал Груп» .

Ранее Bentley, Porsche, Land Rover, Jaguar, Volvo находились в портфеле ГК «Крепость», одним из кредиторов которой до ее ухода с рынка и был Балтийский банк развития (ББР-Банк). С учетом сложной ситуации, сложившейся с «Крепостью» в 2018 году, банку перешел бизнес по указанным брендам .

17 августа 2021 года о покупке «ББР-Авто» публично заявил краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО» . Соответствующий релиз разослала пресс-служба компании. Закрыть сделку планировалось в сентябре 2021 года. По данным источников издания по факту сделка сорвалась, так как стороны на тот момент не договорились о ее условиях: публичное анонсирование было преждевременным.

Напомним, что группа компаний «АГАТ» основана в Нижнем Новгороде и начинала свою деятельность в качестве официального дилера ГАЗа. На сегодня в портфеле брендов ГК «АГАТ» – LADA, KIA, Hyundai, Lexus, Toyota, Skoda, Haval, Great Wall.

По мнению одного из опрошенных «Континентом Сибирь» региональных дилеров, причиной состоявшейся сделки могло послужить желание холдинга «АГАТ» усилить свои позиции в премиум и люкс-сегменте. «Например, получить дилерство Bentley, гораздо проще через покупку действующего дилера, чем при старте работы с брендом с «нуля». Мы не раз выходили на представительство этой марки, но безуспешно», — отметил «Континенту Сибирь» соучредитель одного из региональных мультибрендовых дилеров на условиях анонимности.

О том, каких организационных и кадровых изменений стоит ожидать в «ББР-Авто» после смены собственника, пока информации нет. Комментарии в холдинге «АГАТ» получить не удалось. Вместе с тем, по данным Rusprofile, Петр Панфилов, ранее управлявший дилерскими центрами Porsche и Bentley, покинул группу компаний.

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