Сибирская сеть заведений японской кухни вышла в Турцию

Основанная омским бизнесменом Андреем Колмогоровым сеть «Суши-Маркет» открыла заведение в Анталии. Об этом сообщили в самой компании.

Заведение было открыто в городе Аланья (провинция Анталия). «Подготовка к открытию была активной, быстрой и стала отличным опытом для нас. Удалённая работа и курирование из офиса в Омске и работа на месте нашего партнёра-франчайзи помогли реализовать этот проект. Ремонт и изготовление вывесок, переводы названий и описаний блюд на турецкий и английский языки, адаптация меню. За несколько недель до старта наша команда открытия отправилась в Аланью для обучения местного персонала. Коллеги и сейчас в Турции, помогают адаптироваться и довести продукт и сервис до соответствующего уровня», – говорится в сообщении сути «Суши-Маркет».

Напомним, что компания «Суши-Маркет» была основана в 2011 году крупным омским бизнесменом Андреем Колмогоровым. Первая точка была запущена в Омске в АТ-Маркете. На сегодня у «Суши-Маркета» более 400 торговых точек в 140 городах. Помимо России сеть представлена в Казахстане и Белоруссии, а также ранее была представлена в Китае. Ранее основатель компании Андрей Колмогоров у себя в соцсетях писал, что в компании планируют «франчайзинговую международную экспансию».

По словам директора по франчайзингу сетей «Лаваш» и «Суши-Маркет» Альберта Хамзина, всего за 2 года у компании появилось 30 новых франчайзи, которые на сегодня имеют 73 торговые точки. Расчетный срок окупаемости, по его словам, составляет 8,5 месяцев, однако лучше ориентироваться на 11 месяцев. По итогам 2020 года «Суши-Маркет» попал в общероссийский рейтинг франшиз Forbes.