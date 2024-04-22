Создание команды мечты, работа в сегменте ВЭД, защита ИТ-инфраструктуры, рецепты эффективных партнерских соглашений ─ все эти темы обсудили предприниматели на конференции «Тинькофф про Бизнес» в Новосибирске. «Континент Сибирь» побывал на мероприятии и узнал, как выходили из кризисных ситуаций компании-лидеры.

17 апреля в Новосибирске прошла конференция «Тинькофф про Бизнес», собравшая более 300 руководителей и собственников компаний среднего и крупного бизнеса. На площадке центра культуры и отдыха «Победа» спикеры говорили о проблемах, которые сейчас есть у российского бизнеса, и возможных способах их решения. Руководитель корпоративного бизнеса Тинькофф в Сибирском федеральном округе Павел Мочалов, открывая конференцию, отметил, что такое масштабное бизнес-мероприятие банк проводит в регионе впервые. По его словам, прежде всего, это площадка для нетворкинга, обмена опытом и ресурсами для развития бизнеса.

«Бизнес привык, что если речь о конференции, то банки пытаются им продать или навязать продукцию. Мы же пытаемся сформировать для бизнеса новую площадку для развития, за что получаем довольных и благодарных участников. На площадку пришло более 300 гостей из числа представителей среднего бизнеса, вне зависимости от отрасли. В основном новосибирцы, не более 5% из других городов, — пояснил Павел Мочалов «Континенту Сибирь».

Руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса в Тинькофф Ольга Добродомова и управляющий директор по валютно-денежному рынку Московской биржи Сергей Титов во время своего выступления также подчеркнули масштаб конференции и признались, что впервые выступали под светом софитов на сцене кинотеатра, как настоящие звезды.

Первым спикером конференции выступил заместитель директора «Додо Пицца Евразия» Георгий Зосидзе. Основанная 13 лет назад молодым предпринимателем Федором Овчинниковым «Додо Пицца» выросла из небольшого сыктывкарского проекта в международную франчайзинговую сеть и продолжает курс на активную экспансию. По словам Георгия Зосидзе, в планах компании — двукратный рост в Евразии. Одним из факторов успеха он назвал отсутствие страха перед кризисами: нестабильные 2020 и 2022 годы стали для «Додо Пиццы» новыми точками роста.

«Когда все пророчили, что пандемия убьет общепит, это был на 100% сложный период. Но мы — компания с большим опытом, поэтому нам удалось не только нарастить продажи, но и увеличить выручку на 25%. В 2022 году, несмотря на проблемы с логистическими цепочками, «идеальный шторм», мы нарастили наши продажи на 45%, — поделился Георгий Зосидзе. — Любимый тезис моего руководителя: кризис — это волк, который уносит с рынка слабые компании, как волк уносит ягнят в лес. И тут также важно отметить, что нужно быть суперадаптивными, чтобы не потерять бизнес в кризис».

Спикер рассказал, что в первую очередь «Додо Пицца» старалась увеличить клиентскую базу и, адаптируясь под изменения среды, менять стратегию и расширять паттерны поведения. Например, в 2020 году доставка напитков была для населения чем-то новым, а сейчас такие позиции — просто часть обычного чека. «Кризис заставляет принимать тебя решения быстрее, действовать смелее и не бояться самых смелых экспериментов», — подчеркнул Георгий Зосидзе, уточнив, что сейчас компания планирует экспансию на рынки Африки и Азии. Плацдармом для выхода станут международные хабы, созданные в Алматы, Астане и Дубае.

Основатель ИТ-сервисов Callibri, Gudok, «СкиньСкан», «Слеза», «Инвестор» Иван Шкиря рассказал о ключевых ошибках, которые не стоит совершать в бизнес-партнерстве. По его словам, заниматься большим количеством партнёрских проектов одновременно (90% своего времени Шкиря посвящает Callibri) ему удается благодаря тому, что он трудоголик с большим количеством энергии.

Лучшим партнером спикер назвал человека, кто постоянно заставляет тебя испытывать дискомфорт и что-то тебе навязывает. Напротив, если в составе учредителей есть психолог, который будет постоянно успокаивать вас, то вы так и останетесь маленькой и никому не интересной компанией.

Важно обратить внимание на стратегию, амбиции и команду компании, считает бизнесмен. «Во-первых, если вы продаете или производите унитазы, то должны понимать, как изменится рынок со временем. Попы растут — значит, унитазы будут больше. Вы понимаете, что через несколько лет в прекрасном мире будущего унитазы будут другими. Во-вторых, важно понимание того, какое место вы хотите занять в мире, чего хотите добиться. В-третьих, важны люди, потому что никто ничего не может сделать в одиночку. Эти три ключевых качества должны быть среди партнеров, но не всегда их объединяет один человек», — пояснил Иван Шкиря.

Ключевые, по его мнению, аспекты в любом партнерстве — наличие соглашения, опция выкупа долей, вопросы наследования и стоимости компании — нужно проговаривать с потенциальными партнерами сразу же, лучше — до начала ведения бизнеса. А вот с кем точно не нужно вести дела, так это с людьми с разными целями или ценностями, но с одинаковыми компетенциями и такими же неврозами. Основатель Callibri также посоветовал сразу закладывать наличие партнера в финансовую модель компании, поскольку партнерство — это всегда про отдачу и обмен ресурсами.

Директор группы компаний MPGO & Achina Тимур Сабиров, опираясь в своем выступлении на данные Главного таможенного управления КНР, подчеркнул тренд на рост товарооборота между Россией и Китаем. За первые два месяца 2024 года этот показатель вырос на 9,3% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Павел Мочалов рассказал «Континенту Сибирь», что импортеры до сих пор страдают от большого количества санкций: «Но так как мы живем в России и достаточно сильны, мы можем адаптироваться под любые обстоятельства». Среди наиболее перспективных отраслей в Новосибирске с точки зрения количества клиентов представитель Тинькофф Бизнеса выделил общественное питание и производство продуктов, а также отдельно выделил онлайн-торговлю. «Рост в этих отраслях происходит за счет увеличения среднего чека. Всплеска с точки зрения количества новых бизнесов нет из-за того, что наряду с открытиями происходят и закрытия», — сказал он.

По словам Тимура Сабирова, российские импортеры практикуют три основных варианта по выходу на рынок КНР. Это официальные поставки для участников внешнеэкономической деятельности, официальные поставки без статуса участника ВЭД и доставка карго (упрощенная доставка коммерческих партий грузов, при которой не проводится полное таможенное оформление товара, т.е. это «серая» доставка — «КС»). При выборе закупки без статуса участника ВЭД важно наличие посредника в России с прямым доступом к производителю, работающего за комиссионное вознаграждение. Таких издержек можно избежать, если осуществлять официальные закупки у китайского поставщика без посредников, но бремя оформления таможенной документации и сертификации в таком случае остаются на компании.

Выступающая в «финансовом блоке» конференции Ольга Добродомова рассказала о доступной клиентам Тинькофф инвестиционной платформе для бизнеса, с помощью которой компании могут зарабатывать, размещая свободные остатки в краткосрочные биржевые инструменты. «Наиболее популярным направлением является размещение свободной ликвидности в биржевые овернайты. Вечером компании отправляют деньги на биржу, а утром забирают их с процентами», — добавила Ольга Добродомова, пояснив, что для Сибири это намного удобнее, так как отправить деньги работать на биржу можно и после окончания рабочего дня за счет разницы в часовых поясах.

Во время диалога с коллегой из Тинькофф Сергей Титов пояснил, что больше всего свободных денег у бизнеса появляется в четвертом квартале, поэтому именно в этот период компании наиболее активны на бирже. Ольга Добродомова уточнила, что в случае инвестирования на бирже бизнесу очень важны низкие риски, стабильная доходность и простота использования инструмента. Однако нужно понимать, что стабильный и низкорисковый доход далеко не высокодоходен.

Среди примеров она выделила кейс одной из ИТ-компаний. «У организации есть свободные деньги в размере около 200 млн рублей, и это неприкосновенный запас. Мы предложили распределить эти деньги на биржу в течение недели. В начале 2023 года, когда ставка составляла 6%, в компании рассказали, что за неделю получили месячную зарплату двух сотрудников», ─ привела пример Ольга Добродомова.

Спикеры не обошли вниманием тему кибербезопасности и уязвимости ИТ-инфраструктуры. Директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФон ПроБизнес» Александр Осипов, опираясь на проведенные оператором исследования, констатировал, что кибератакам подвергались 90% российских компаний, 38% из них понесли ущерб, при этом 20% из них — финансовый. Каждая пятая компания оценила ущерб от кибератак на 5 млн рублей. «Фактически кибератака может прилететь из ниоткуда, и вот вы уже проигрываете конкуренту, потому что в нужный момент не работал сайт или утекли данные пользователей», — сказал эксперт, подчеркнув, что около 90% атак сегодня относится к категории DDoS.

К наиболее интересным и показательным кейсам Александр Осипов отнёс «социальную инженерию». Сейчас это уже не просьбы назвать логин и пароль от сотрудников популярных организаций, а вполне себе реальные ситуации. К примеру, человек проводит время на сайте знакомств, и девушка, с которой он вел переписку, после пары свиданий предлагает зайти за ним в офис, чтобы вместе пойти на обед. А в офисе, незаметно для мужчины, разбрасывает по столам флешки с вредоносным программным обеспечением. После обеда девушка исчезает, а компании наносится многомиллионный ущерб, потому что кто-то вставил в ноутбук попавшуюся под руку флешку.

Для решения такой проблемы Александр Осипов предлагает уделять пристальное внимание цифровой гигиене сотрудников — обучению персонала, регламентации процессов, покупке лицензионного ПО, проведению регулярного аудита защищенности и защите ключевых активов. При этом ключевым активом может выступать как сервер компании, так и мобильный телефон директора с большим количеством контактов.

На конференции также была затронута и тема искусственного интеллекта. Вместе с техническим директором компании «СКБ Контур» Артемом Прескарьяном участники попытались осмыслить роль ИИ в жизни и работе предпринимателей. Какому бизнесу в принципе подойдет ИИ? Как пояснил спикер, он полезен с точки зрения автоматизации типовых процессов — там, где не настолько важно потерять качество в предоставлении услуг. Во-вторых, там, где ценность внедрения ИИ выше, чем стоимость затрат от перехода на него. В-третьих, в исследовательских задачах. Но не надо забывать, что и у ИИ бывают ошибки, поэтому лучше всего внедрять его там, где вы являетесь экспертом сами и можете проконтролировать выполнение задач «машиной».

Хедлайнером конференции стал не предприниматель, а спортсмен — заслуженный тренер России, чемпион Олимпийских игр в Лондоне Владимир Алекно поделился с бизнесменами своими принципами мотивации людей и создания «команды-победителя». Желание победить не может выделить вас среди конкурентов, самое важное — это дисциплина и ценности. «Сегодня я глубоко убежден и вам могу сказать, что, какая бы ни была у вас профессионально подготовленная команда, если в ней внутри бардак, она ничего никогда не выиграет. Я сразу поставил на первое место дисциплину, которая основывалась на взаимоуважении», — заявил тренер.

Победить на Олимпиаде в Лондоне сборной России по волейболу, по словам Владимира Алекно, помогло и то, что в ней было несколько лидеров, способных принимать самостоятельные решения. Как отметил олимпийский чемпион, никогда не нужно бояться конкуренции со стороны другого лидера, наоборот, его нужно взращивать и развивать, так как это идет на пользу всей команде.

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