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Институты Академгородка не спешат объединяться с НГУ
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Правоохранители закрыли дело по факту избиения ребенка в школе Новосибирска
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Трехлетняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области
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Почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском в рамках инвестпроекта
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Тренировочный зал новой ледовой арены в Новосибирске подключен к отоплению
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«Клиника НИИТО» прокомментировала арест судом своего имущества по ходатайству Русфонда
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Проблему сноса частных домов на участках под КРТ решат поправки в закон Новосибирской области
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Свыше 4,3 млрд рублей направят омские власти на достройку Красногорского гидроузла
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На сайте новосибирского аэропорта запущена продажа услуг
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В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для студентов
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Подрядчики четвертого моста через Обь в Новосибирске могут сорвать сроки строительства
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Новосибирская область выделила еще один миллиард на ремонт дорог в областном центре к чемпионатам мира
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Дополнительные 2,5 млрд рублей выделят Новосибирской области на строительство Восточного обхода
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Бывший сибирский партнер BMW попробует вернуть дилерство через суд
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Еще девять предприятий Новосибирской области присоединятся к нацпроекту «Производительность труда» в первом квартале 2022 года
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Билеты по 18 тысяч рублей раскупили сибиряки на премьеру НОВАТа с участием Цискаридзе
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Два депутата гордумы Томска внесены в список террористов и экстремистов
Консультант в области подбора и адаптации персонала
Cооснователь новосибирского юридического партнерства «Курсив»
Основатель новосибирской сети «Пицца Синица»
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
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