26 Январь, Среда

18:30

Институты Академгородка не спешат объединяться с НГУ

17:15

Правоохранители закрыли дело по факту избиения ребенка в школе Новосибирска

16:14

Трехлетняя девочка умерла от коронавируса в Новосибирской области

15:33

Почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском в рамках инвестпроекта

14:44

Тренировочный зал новой ледовой арены в Новосибирске подключен к отоплению

13:41

«Клиника НИИТО» прокомментировала арест судом своего имущества по ходатайству Русфонда

12:58

Проблему сноса частных домов на участках под КРТ решат поправки в закон Новосибирской области

12:33

Свыше 4,3 млрд рублей направят омские власти на достройку Красногорского гидроузла

12:13

На сайте новосибирского аэропорта запущена продажа услуг

11:19

В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для студентов

10:53

Подрядчики четвертого моста через Обь в Новосибирске могут сорвать сроки строительства

10:35

Новосибирская область выделила еще один миллиард на ремонт дорог в областном центре к чемпионатам мира

10:21

Дополнительные 2,5 млрд рублей выделят Новосибирской области на строительство Восточного обхода

9:04

Бывший сибирский партнер BMW попробует вернуть дилерство через суд

25 Январь, Вторник

19:39

Еще девять предприятий Новосибирской области присоединятся к нацпроекту «Производительность труда» в первом квартале 2022 года

19:06

Билеты по 18 тысяч рублей раскупили сибиряки на премьеру НОВАТа с участием Цискаридзе

18:05

Два депутата гордумы Томска внесены в список террористов и экстремистов