Коллективный иск к правительству региона из-за QR-кодов начали рассматривать в суде Томской области

Суд в Томской области приступил к рассмотрению коллективного иска против правительства региона по поводу обязательного предъявления QR-кодов в общественных местах. В качестве заявителей выступили более 4,5 тысяч человек.

Томский областной суд приступил к рассмотрению иска от 4 760 жителей региона против администрации области в лице губернатора Сергея Жвачкина, сообщает «Ъ-Сибирь» со ссылкой на адвоката и соистца Елену Волосожар 3 декабря.

Как считают истцы, введённая в регионе в октябре система QR-кодов противоречит Конституции РФ, федеральному законодательству и международным правовым актам. Заявители также выступили против дискриминации по признаку наличия свидетельства о прохождении вакцинации.

По словам адвоката Елены Волосожар, в случае отказа в удовлетворении иска решение суда будет обжаловано во всех возможных вышестоящих инстанциях.

Система QR-кодов в Томской области действует в заведениях общепита, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах и фитнес-клубах, салонах красоты, библиотеках, музеях, театрах, кинотеатрах и прочих общественных местах. Свидетельства о прохождении вакцинации или перенесении коронавируса требуются также для заселения в гостиницы, хостелы и санатории.

Напомним, накануне суд в Красноярском крае отказал в удовлетворении иска адвокату, оспаривающему обязательную вакцинацию сотрудников. Юрист намерен обжаловать вынесенное решение.

Также на днях жительница Омска обратилась в суд после того, как её не пустили в торговый центр из-за отсутствия QR-кода.