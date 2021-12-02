Сибирячка подала в суд на ТЦ за отказ пустить ее без QR-кода

Жительница Омска обратилась в суд на ТЦ после того, как ей отказали в посещении без QR-кода. Женщина потребовала 20 тыс. рублей компенсации.

В Кировский районный суд Омска поступило исковое заявление местной жительницы к торговому центру «Октябрьский» из-за отказа впустить ее без сертификата о вакцинации против коронавируса. Она потребовала взыскать с ответчика 20 тыс. рублей в качестве морального вреда и признать его действия незаконными.

«В обосновании своих требований истец указала, что 06.11.2021, 08.11.2021 не смогла посетить АО «Торговый центр «Октябрьский», в связи с отказом сообщить сведения о наличии прививки от коронавирусной инфекции», — сообщает пресс-служба суда.

Отметим, вход в ТЦ по QR-кодам в Омской области ввели с 4 ноября. Согласно карточке дела, иск был подан 11 ноября и принят к производству 26 числа. Судебное заседание состоится 9 декабря. Ответчиком выступает генеральный директор АО «Торговый центр «Октябрьский» Татьяна Дымченко.

Напомним, власти Омской области сняли часть ограничительных коронавирусных мер. В регионе разрешается работа общепита в ночное время. При этом в области продлят режим повышенной готовности, а также приостановят работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в ТЦ.

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