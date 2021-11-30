В некоторых регионах Сибири ослабят ограничительные ковидные меры

Часть коронавирусных ограничительных мер ослабят в Омской области и Алтайском крае. Местные власти сообщают, что регионы вышли на плато по распространению COVID-19.

В Алтайском крае возобновлен доступ зрителей на спортивные мероприятия, сообщил в своем официальном Instagram-аккаунте министр спорта региона Алексей Перфильев. Он был прекращен с 3 начала ноября из-за ситуации с коронавирусом

«Получил очень много обращений от болельщиков с просьбой открыть доступ на трибуны. Действительно, всем нашим командам, спортсменам нужна поддержка зрителей. Спортивная отрасль ответственно выполняла и выполняет все рекомендации и предписания Роспотребнадзора, работает в штатном режиме. Для того чтобы игры проходили со зрителями, организаторам нужно обратиться в Минспорта края с заявлением и обеспечить все меры профилактики COVID-19: вход по QR-коду, наличие масок, антисептиков, термометрия, социальная дистанция, заполняемость до 500 человек, но не более 50% от вместимости площадки», — отметил министр.

Снимут часть коронавирусных мер и в Омской области. Как сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Александр Бурков, в регионе разрешается работа заведений общественного питания в ночное время, система QR-кодов в общественном транспорте в настоящее время не вводится.

При этом власти Омской области продлили режим повышенной готовности до 31 декабря, а с 1 по 15 декабря приостановят работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров в торговых центрах. Также уточняется, что пропуск служащих региональных и муниципальных органов власти на рабочие места с 1 декабря будет осуществлять при наличии одного из документов: QR-кода, справки о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста.

«Сегодня Омская область по показателям заболеваемости коронавирусом вышла на плато. Ограничения, введенные в начале ноября оперативным штабом, показали свою эффективность. Мы видим, что заболеваемость уже более двух недель держится на одном уровне, снизилось количество госпитализаций с трехсот в начале месяца до двухсот в конце, выросли темпы вакцинации», — уточнил губернатор Омской области.

Напомним, в Новосибирской области также сняли часть ограничительных мер. Так, в регионе возобновляется работа аквапарков и закрытых павильонов зоопарка, наполняемость зрительных залов увеличивают с 50 до 70%.