Власти Новосибирской области смягчили коронавирусные ограничения

Василий Попов
 
Коронавирусные ограничения в Новосибирской области
Фото Михаила Перикова

В Новосибирской области смягчили коронавирусные ограничения. Наполняемость зрительных залов увеличивают до 70% возобновляется работа аквапарков и закрытых павильонов зоопарка, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Новосибирской области снимают коронавирусные ограничения для аквапарков и закрытых павильонов зоопарка, наполняемость зрительных залов кинотеатров, театров, концертных организаций, а также при проведении фестивалей увеличат до 70%. Соответствующие изменения были одобрены 25 ноября на внеочередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.

«Доступ граждан в аквапарки, павильоны зоопарка и на культурно-массовые мероприятия с одномоментным присутствием зрителей в количестве 70% от проектной вместимости залов будет осуществляться по системе QR-кодов», — указано в сообщении.

Уточняется, что кроме QR-кода посетители могут предъявить сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, справку о том, что гражданин перенес коронавирус, а с даты его выздоровления прошло не более шести месяцев. Все работники организаций, задействованные в осуществлении деятельности, должны иметь QR-код, подтверждающий, что человек прошел вакцинацию от коронавируса.

«Перечисленные ограничения не распространяются на лиц, не достигших 18 лет», — напомнили в пресс-службе правительства региона.

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 80 352
случая коронавируса. 56 816 пациентов выздоровели, 3 705  скончались. В регионе продлен режим повышенной готовности из-за коронавируса, введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан и система QR-кодов.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  