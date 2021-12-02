В ходе общего собрания членов Сибирского отделения РАН 2 декабря коллектив ученых из Новосибирского госуниверситета и институтов СО РАН рассказали об обнаружении химического соединения, которое может использоваться для создания лекарства против COVID-19 и ряда других вирусных инфекций.

Совместная исследовательская работа по поиску новых соединений для создания эффективных противовирусных препаратов началась еще до мировой пандемии коронавируса. В основе ее лежит технология «псевдотипирования вирусов», когда ученые соединяют ядро не инфекционного вируса с поверхностными белками других вирусов- возбудителей опасных инфекций, и получают таким образом безопасную модель для тестирования потенциальных лекарств. В частности, ранее новосибирские ученые изучали вещества, подавляющие размножение вирусов птичьего гриппа и лихорадки Эбола.

В прошлом году эти исследования ожидаемо были перенаправлены на поиск эффективных препаратов для лечения коронавирусной инфекции. В результате, внимание исследователей привлекли производные бетулиновой кислоты, которые ранее изучалась ими как потенциальные ингибиторы вируса иммуннодефицита человека (ВИЧ) и было показано наличие у них таких свойств. Теперь же эти химические соединения проверили на модели коронавируса SARS-CoV-2, вызвавшего мировую пандемию.

«Мы обнаружили, что одно из таких производных эффективно блокирует попадание вируса в клетку, передали его для испытаний коллегам в Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». И там, на клеточных культурах подтвердилось, что это вещество достаточно хорошо блокирует развитие вируса», – рассказал член-корреспондент РАН Андрей Покровский.

По его словам, важным плюсом этих соединений является то, что ранее бетулин (который является их основой) уже проходил клинические исследования в США как препарат для лечения меланомы. И это дает основания ожидать, что соединения на его основе, которые рассматривают сейчас для создания противовирусного препарата, успешно пройдут испытания на токсичность и опасные побочные эффекты. В настоящее время, предварительная работа завершена и новосибирские ученые готовы к сотрудничеству с потенциальными партнерами для дальнейших испытаний потенциального лекарства от COVID-19.