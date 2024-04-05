Пятого апреля в Железнодорожном райсуде Новосибирска прошли прения сторон по уголовному делу о халатности. Прокурор потребовал назначить главе Центрального округа Новосибирска Сергею Канунникову штраф в размере более двух миллионов рублей. Об этом сообщает управление судебного департамента Новосибирской области.

На прошедших в пятницу прениях сторон по делу Сергея Канунникова государственный обвинитель потребовал назначить главе новосибирского Центрального округа наказание в виде штрафа на сумму 2,58 миллиона рублей — именно таков годовой эквивалент зарплаты чиновника, ставшего фигурантом дела о халатности. Сам Канунников по-прежнему не признает вину и просит снять с себя обвинения из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Подробно о своей позиции он рассказывал в интервью «Континенту Сибирь».

Напомним, что Сергей Канунников проходит по уголовному делу по ч. 1 ст. 293 УК РФ – «халатность, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства».

Уголовное дело было заведено в сентябре 2022 года по личному поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в связи с обращением новосибирцев – они пожаловались на демонтаж стелы в честь героев Великой Отечественной войны, расположенной недалеко от ТРЦ «Ройял Парк». Известно, что на близлежащей территории планировалось строительство гостиницы. В то же время, в мэрии Новосибирска снос объекта объяснили необходимостью его реставрации. На сегодня сооружение возвращено на прежнее место.

Приговор по делу будет вынесен в следующий понедельник, 8 апреля.

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