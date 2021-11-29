Учёные новосибирского «Вектора» объяснили, в чём опасность нового штамма коронавируса

Выявленный в ноябре штамм коронавируса «омикрон» вызывает опасения учёных и требует «немедленного всестороннего изучения», сообщили в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Как объяснили в научном центре, новый штамм имеет большое число мутаций в составе гена S-белка.

«Для ряда мутаций, характерных для нового геноварианта, также показана роль в уклонении от иммунного ответа. Таким образом, новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения», — рассказали в «Векторе» агентству ТАСС.

В научном центре также заявили, что эффективность разработанных в организации вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» против нового штамма сопоставима с их эффективностью против штамма «дельта».

Штамм коронавируса «омикрон» был выявлен в ноябре в ЮАР и Бостване. Он получил своё наименование по названию 15-й буквы греческого алфавита. Отличительная особенность штамма – способность к большому количеству мутаций.

В целях предотвращения ввоза новой модификации вируса Россия ограничила въезд из ряда стран, в том числе из ЮАР и Гонконга, однако 28 ноября сенатор Владимир Круглый заявил, что опасный штамм уже попал в страну. Позже руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов опроверг эту информацию.

Напомним, в октябре новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» первым запечатлел штамм коронавируса «дельта». Учёные сделали снимки с помощью электронного микроскопа.

В марте также сообщалось о том, что учёные выделили южноафриканский штамм коронавируса.