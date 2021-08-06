Красноярский юрист оспорит обязательную вакцинацию в суде

Василий Попов
 
адвокат Сергей Напольский оспорит обязательную вакцинацию в суде
Фото Михаила Перикова

Красноярский адвокат Сергей Напольский обратился в суд с иском к региональному управлению Роспотребнадзора, в котором потребовал отменить решение об обязательной вакцинации 60% сотрудников организаций.

Юрист планирует обжаловать постановление главного санитарного врача Красноярского края № 43 от 23.07.2021 года в суде. Документ обязывает к 15 сентября привить не менее 60% сотрудников ряда организаций.

«Многие работники не готовы прививаться или не хотят этого делать. А у работодателя нет иного пути, кроме как отстранить указанных лиц от работы.<…> Я считаю, что государственный орган не должен возлагать свои прямые обязанности на работодателя», — заявил Сергей Напольских в своем Instagram.

Адвокат отметил, что ему ежедневно пишут десятки людей, которые столкнулись с требованием работодателя пройти вакцинацию, либо быть отстраненным от работы без содержания. К юристу также обращаются и собственники бизнеса, которые не могут заставить сотрудников привиться или отстранить последних от работы.

«Получается замкнутый круг. А если проигнорировать предписание, то можно получить штраф от 200 до 500 тыс. руб.», — уточняет адвокат.

Отметим, обязательную вакцинацию ввели почти во всех регионах Сибирского федерального округа. Мера не затронула жителей Иркутской, Томской и Новосибирской областей.

Вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет к заболеванию — в Новосибирской области этого необходимо привить более 1,3 млн человек. По последним данным, в регионе полностью завершили вакцинацию  502 942 человека. Новосибирская область на втором месте по числу привитых жителей регионов Сибири. Лидером рейтинга стал Кузбасс.

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