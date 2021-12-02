Красноярский суд отказал юристу, оспаривающему обязательную вакцинацию сотрудников

Суд в Красноярском крае отказал в удовлетворении иска адвокату, попытавшемуся оспорить обязательную вакцинацию сотрудников предприятий и отстранение от работы непривитых граждан. Юрист намерен обжаловать это решение.

Центральный районный суд Красноярска отказал в удовлетворении административного иска адвокату Сергею Напольских, который пытался оспорить обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Об этом юрист сообщил на своей странице в Instagram, информация о решении также подтверждается на сайте суда.

Как заявил Напольских в соцсети, он намерен оспаривать вынесенный вердикт.

«Никто не верил в победу с первого раза с учётом нынешних обстоятельств», — сказал он, отметив, что уверен в своей позиции и считает её основанной на законодательстве.

Юрист подчеркнул, что оспаривает не вакцинацию, а принуждение к этой мере.

«Хотел бы сразу объяснить. Я оспариваю не саму вакцинацию. Я оспариваю обязанность, которую Роспотребнадзор возложил на работодателей по вакцинации своих сотрудников», — сообщил Сергей Напольских.

Напомним, с иском, оспаривающим решение красноярского управления Роспотребнадзора обязать руководителей организаций привить 60% сотрудников, юрист обратился в августе. Сообщив о подаче искового заявления в Instagram, он рассказал, что ему ежедневно жалуются десятки людей, которые рискуют быть отстранёнными от работы без содержания в случае непрохождения вакцинации. В числе тех, кто обращался к адвокату, по словам Напольских, были также бизнесмены, которые так и не смогли поставить перед своими работниками ультиматум и могут попасть под административные санкции.