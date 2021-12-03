В центре Новосибирска предлагают построить общественно-деловой центр

2 декабря группа компаний «Система» направила в адрес губернатора Новосибирской области предложение о строительстве общественно-делового центра рядом со зданием регионального правительства.

Группа компаний «Система» предложила руководству Новосибирской области создать большой общественно-деловой центр, офисные площади которого позволили бы принять ряд министерств, учреждений и ведомств региона, которые в настоящее время вынуждены размещаться в арендуемых помещениях, разбросанных по всему мегаполису.

В распоряжении «Континента Сибирь» оказалась копия письма девелопера с подробностями проекта. ГК «Система» предложила губернатору Андрею Травникову возвести офисное здание на основе механизма государственно-частного партнёрства на участке, расположенном на улице Свердлова рядом со зданием правительства Новосибирской области. Проект общественно-делового центра площадью 12000 квадратных метров включает в себя и подземную автостоянку.

Вид разрешённого использования участка с кадастровым номером 54:35:101525:11, площадью 3432 квадратных метра, как раз соответствует целевому назначению инвестиционного проекта. Он предназначен для зданий «общественно-делового назначения».

Властям региона предложена комплексная модель реализации проекта: проектирование и строительство здания, а также его дальнейшая эксплуатация. По завершении строительства общественно-делового центра с подземной автостоянкой ГК «Система» предлагает часть площадей передать в собственность Новосибирской области, а остальные помещения предоставить в долговременную аренду министерствам и ведомствам региона.

В комментарии «Континенту Сибирь» директор ГК «Система» Валентин Тиунов сообщил, что по его оценкам строительство единого здания должно дать правительству экономическую и логистическую выгоду: «Сегодня министерства, учреждения и ведомства разбросаны по всему Новосибирску. Часто они вынуждены снимать помещения, малопригодные для размещения офисов. Кроме того, многие вопросы у нас требуют проведения встреч и совещаний, а ездить по всему городу попросту долго. В едином здании будет совсем другая скорость коммуникаций – просто перейти из кабинета в кабинет. Кроме того, по моим расчётам это даст бюджету области и экономию на аренде от 25 миллионов рублей в год».