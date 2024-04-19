Уважаемые друзья, коллеги, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области!

Примите от меня и от всего правительства нашего региона самые искренние поздравления с юбилеем законотворческой деятельности областного парламента!

За минувшие три десятилетия Законодательное собрание Новосибирской области утвердило себя в роли надёжного и конструктивного партнёра исполнительной власти, достойно представляющего интересы жителей региона.

2024-й, как отчётный год, для нас – особенный, потому что мы подводим итоги реализации большинства национальных проектов, инициированных и дополненных в течение минувшей пятилетки нашим президентом. А с учётом послания Федеральному собранию Владимира Владимировича Путина, – это повод на фоне новых задач для того, чтобы проанализировать, пересобрать силы и подготовиться к очередной большой работе, к реализации новых нацпроектов.

Наша региональная экономика развивается, восстанавливается инвестиционная активность. По большинству основных показателей область демонстрирует положительную динамику, причём в размере, превышающем среднероссийский. Но чем больше у нас планов и задач, тем более серьёзный подход к их решению необходим на всех уровнях власти.

Я благодарю депутатов Законодательного собрания за то, что в последние два года мы выстроили плотное и эффективное взаимодействие по решению всех задач – в первую очередь, по поддержке нашей армии, участников СВО и членов их семей, вопросов социально-экономического развития региона. Всё, что мы сегодня делаем, вне зависимости от того, по какому направлению развития идёт работа, нацелено на то, чтобы приблизить нашу общую Победу!

Главная задача, стоящая перед нами – сохранять традиции и завоевания предков, не забывать историю своей малой родины и вместе строить её будущее, используя задел, оставленный нам предшественниками.

Сегодня в нашем регионе реализуется множество проектов, направленных на улучшение качества жизни на селе. Мы строим новые дороги, школы и детские сады, клубы и ФАПы, ведём жителям газ. И эта работа обязательно будет продолжаться.

Желаю вам новых успехов в труде на благо нашей родной Новосибирской области. Мы, со своей стороны, будем поддерживать ваши начинания, направленные на комплексное развитие территорий.

Большого человеческого счастья вам, дорогие друзья, крепкого сибирского здоровья и успехов в законотворческой деятельности!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников