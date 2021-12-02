Мэрия Новосибирска намерена обжаловать вердикт суда в отношении спорткомплекса возле лицея «Надежда Сибири»

Во время пресс-конференции 2 декабря Анатолий Локоть рассказал, какие действия предпримет мэрия Новосибирска после постановления суда о возмещении ООО «АльянсСтрой» средств за недостроенный спорткомплекс возле лицея «Надежда Сибири».

Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск ООО «Альянсстрой» к мэрии Новосибирска о возмещении расходов в сумме 293,5 миллиона рублей на строительство незавершённого спорткомплекса рядом с лицеем «Надежда Сибири».

Напомним, что еще в 2008 году возле лицея №22 в Новосибирске, при условии возведения на территории образовательного учреждения спортивного комплекса с двухуровневой парковкой, планировалось построить 9-этажный бизнес-центр. В итоге планы не реализовались, а в 2018 году площадку под строительство бизнес-центра и спортивного комплекса объединили. Позже мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство бизнес-центра.

Позднее Железнодорожный районный суд Новосибирска объявил о прекращении права аренды ООО «АльянсСтрой» на участок у лицея №22 «Надежда Сибири», где компания планировала строить офисное здание. В свою очередь, застройщик подал иск в арбитражный суд Новосибирской области с целью возместить свои затраты на строительство спорткомплекса возле лицея за счёт муниципального бюджета.

2 декабря в ходе традиционной пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть объявил о намерении оспорить решение суда о выплате муниципалитетом 293,5 миллионов рублей: «В бюджете, конечно, таких затрат не предусмотрено. Безусловно мы сейсас будем разбираться в решении суда и, я говорю с большой уверенностью, будем это решение оспаривать».

Также во время общения с журналистами Анатолий Локоть прокомментировал возможность перехода вице-мэра Новосибирска Алексея Кондратьева в правительство региона на должность министра строительства, которую сегодня покидает Иван Шмидт.