Пресс-служба управления Росреестра по Омской области сообщила о внесении в государственный реестр рекордного за последние семь лет количества зон подтопления и затопления. Общее число таких объектов в регионе на сегодняшний день перевалило за 6 десятков.

Областное управление Росреестра сообщило о внесении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) рекордного за последние годы количества зон Омской области, которые уже пострадали от паводковых и талых вод или имеют высокий риск такого сценария. По данным ведомства, на сегодняшний день в регионе установлены зоны затопления и подтопления на территории городов Омск, Исилькуль, Называевск, и Тара, поселков Большеречье, Муромцево, Черлак, села Усть-Ишим, деревни Бородинка Полтавского района, а также на территории садовых товариществ Красногорского массива в Омском районе.

На территории самого Омска в ЕГРН как зоны затопления внесены территории, прилегающие к рекам Иртыш и Омь, а также озерам Большое, Соленое, Круглое, Моховое и Чередовое. Общее количество зон затопления и подтопления в Омской области на 5 апреля равно 32 и 30 объектам соответственно. Для сравнения, в прошлом году их было, соответственно, 25 и 30, а в 2020 году — всего четыре.

Ситуация с весенним паводком в регионах Сибири продолжает развиваться: ранее «Континент Сибирь» сообщал, что в Алтайском крае паводком затопило около тысячи участков, в начале апреля появилась информация о подтоплении талыми водами нескольких десятков домов в Новокузнецке. В Новосибирской области из-за перелива паводковых вод начали перекрывать автомобильные дороги, а в одном из районов региона рухнул автомобильный мост через реку Карасук, отрезав от сообщения поселок Базово.