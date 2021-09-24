Рекордное число умерших от COVID-19 за сутки вновь зафиксировано в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, 24 сентября за сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались тринадцать человек. Рекорд суточной смертности вновь зафиксирован в регионе.

За минувшие сутки от заболевания скончались девять женщин в возрасте от 40 до 84 лет и четверо мужчин от 43 до 79 лет. За все время пандемии коронавируса в регионе умерли 2 915 человек.

За сутки заболевание выявили у 173 жителей Новосибирской области (днем ранее — 171). В инфекционные стационары региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 1 778 человек, в реанимации лечатся 168 пациентов. Аппарат ИВЛ требуется 22 жителям области.

В Кузбассе за прошедшие сутки выявили 164 новых случая заражения коронавирусом, скончались пять пациентов. В регионе медицинскую помощь получают 1 323 пациента с диагнозом COVID-19.

В Алтайском крае, по данным на 24 сентября, за сутки зарегистрировали 248 случаев заболевания коронавирусом, умерли 21 человек. В ковидных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 724 человека, еще 329 госпитализированы с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Тяжело переносят заболевание 519 жителей региона, из них 208 — на аппаратах ИВЛ.

Напомним, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, четвертая волна коронавирусной инфекции начнется в конце сентября. По словам ученых, она продлится несколько месяцев и может быть осложнена возможным сочетанием с другими респираторными инфекциями.