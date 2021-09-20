В Новосибирской области растет заболевемость ОРВИ и пневмонией

Ситуация по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области остается пока стабильной, несмотря на то, в последние три недели темпы снижения заболеваемости значительно уменьшились. Об этом на оперативном совещании в областном правительстве в понедельник рассказала заместитель главы территориального управления Роспотребнадзора Наталья Ильиных.

Она отметила, что за последнюю неделю зарегистрировано 1 169 новых случаев заболевания , что на 6 случаев меньше, чем на предыдущей неделе, при этом доля заболевших пневмонией выросла на 3,9%.

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова добавила, что за последние сутки было зарегистрировано 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 29 – среди детей. В стационарах области с подозрением на COVID-19 находятся 1 666 пациентов.

Она также подчеркнула, что усиленное внимание сейчас уделяется заболеваемости ОРВИ в регионе.

«Согласно посдедним данным, рост заболеваемости ОРВИ по сравнению с прошлой неделей увеличился на 46,2 %, среди заболевших 60% — это дети», — уточнила Елена Аксёнова, добавив, что всех заболевших ОРВИ также тестируют на коронавирусную инфекцию.

Помимо этого, по словам заминистра, в Новосибирской области активно ведется вакцинация против гриппа.

«Мы получили 509 200 доз вакцины — в настоящий момент они распределены по всем медицинским организациям. Уже сейчас от гриппа привито более 206 тысяч жителей Новосибирской области», — добавила Елена Аксёнова.

Напомним, прививочная кампания против гриппа началась в Новосибирской области со 2 сентября. Как подчеркнул ранее глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов, важно привиться именно сейчас, до начала эпидсезона ОРВИ и гриппа, чтобы избежать микс инфекций, в том числе и коронавирусной.