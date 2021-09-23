Еще 11 жителей Новосибирской области скончались от COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались 11 человек.

По данным на 23 сентября, в регионе за сутки скончались восемь женщин в возрасте от 53 до 86 лет, а также мужчины в возрасте 74, 79, 86 лет. За все время в Новосибирской области от заболевания умерли 2 902 человека.

За минувшие сутки в регионе выявили 171 случай заражения коронавирусом (днем ранее — 168). В инфекционных стационарах от COVID-19 лечатся 1 749 пациентов, 160 находятся в отделениях реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 21 человек.

В Кузбассе, по данным на 23 сентября, за день заболевание выявили у 166 человек (днем ранее — 162), четыре пациента скончались. Медицинскую помощь в регионе получают 1 333 заболевших коронавирусом. В медицинских стационарах, в обсерваториях, на домашней изоляции находится 9 271 житель региона.

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 245 случаев заражения коронавирусом (22 сентября — 243), умерли 18 человек. В инфекционных госпиталях находится 2 614 жителей региона. Тяжело переносят заболевание 518 пациентов, из них 208 находятся на аппаратах ИВЛ.

Напомним, новосибирские власти начали готовиться к четвертой волне коронавирусной инфекции. Очередной всплеск заболеваемости в региональном минздраве прогнозируют в конце сентября. Ученые считают, что волна неизбежна, и в Новосибирске она, вероятно, уже началась.

Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе необходимо вакцинировать свыше 1,3 млн человек, однако на это потребуется еще год, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Для удобства жителей региона создана специальная интерактивная карта, на которой указаны пункты вакцинации от COVID-19 и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.