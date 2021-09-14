Врач-инфекционист: четвертая волна COVID-19 продлится два-три месяца

Четвертая волна COVID-19 продлится два-три месяца, и практически не будет отличаться от летнего всплеска заболеваемости, сообщил врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, четверная волна коронавирусной инфекции практически не будет отличаться от предыдущего подъема заболеваемости.

«Принципиальных отличий от летней волны не будет. При этом новая волна будет не меньше предыдущей. Превалирующим остается тот же «дельта» штамм, возможно «дельта-плюс», который вызвал подъем заболеваемости летом. Соответственно, будут болеть все восприимчивые люди, независимо от возраста», — сообщил специалист.

Он не исключил возможного сочетания COVID-19 с другими респираторными инфекциями, которых традиционно больше осенью — микст-инфекций, но как в таких условиях поведет «дельта-штамм», неизвестно: исследования одновременного заражения человека были связанны с «диким» штаммом коронавируса.

«По агрессивности этот штамм намного сильнее, чем все предыдущие. Тяжесть будет не меньшей, чем летом, такое же разнообразие поражений органов и систем – не только легкие, но и тромбозы, поражение почек, нервной системы и так далее», — добавил Андрей Поздняков.

По его словам, во время четвертой волны ожидается рост больных коронавирусом среди детей, так как в стране начался новый учебный год: заработали школы и детские сады. Он отметил, что вакцинированные от COVID-19 также будут болеть, но легче, чем непривитые пациенты — без тяжести и, как следствие, без госпитализаций.

«Новая волна пандемии, как и все предыдущие, по нашим оценкам, продлится два-три месяца», — заявил Андрей Поздняков, предположив при этом низкую вероятность локдауна. Он отметил, что врачи лучше подготовлены к новым волнам заболевания, чем год назад, и если население продолжит соблюдать эпидемиологические мероприятия, то локдауна не будет.

«Еще есть около месяца относительно спокойного времени в плане уровня заболеваемости. Это значит, что можно успеть вакцинироваться без очередей вперемешку с заболевшими коронавирусом пациентами, до дефицита вакцин и прочих форс-мажорных ситуаций, которые могут возникнуть», — сказал специалист.

Напомним, в Новосибирской области завершили курс вакцинации от коронавируса 649 918 человек. Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию необходимо привить свыше 1,3 млн жителей региона. Новосибирские власти готовятся к началу четвертой волны коронавирусной инфекции, которая, по данным регионального минздрава, начнется в конце сентября. В преддверии роста заболеваемости в Новосибирской области отказались от обратного перепрофилирования медицинских учреждений, которое проводилось в конце лета.

По данным на 14 сентября, за минувшие сутки в Новосибирской области коронавирусную инфекцию выявили у 168 человек, девять жителей региона скончались. За все время в Новосибирской области зафиксированы 60 857 случаев заражения COVID-19.